El abogado de la denunciante del ex DAO de la Policía Nacional asegura estar en contacto con Marlaska

El abogado de la policía que ha denunciado al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por agresión sexual, Jorge Piedrafita, aseguró este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se puso en contacto con él y le trasladó el apoyo a la víctima. También lo hizo ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien se ofreció a hablar con ella.

Así lo explicó en varias entrevistas que tuvo por la mañana en Tele 5, Cuatro y La Sexta, en las que explicó que Grande-Marlaska le trasladó que se ponía a su disposición y a la de su clienta y además le ofreció su apoyo a la presunta agredida por el DAO por los hechos denunciados, algo que el abogado agradeció.

No obstante, fuentes del Ministerio del Interior consultadas no quisieron confirmar ningún contacto alegando que no van a hacer comentarios “por respeto a la víctima”. “Todo lo relacionado con este tema lo trataremos de manera confidencial”, explicaron, recalcando a la vez que “desde el primer día” están “a su disposición”.

El abogado de la víctima del DAO confirmó que le están contactando más mujeres policías que han sufrido conductas inapropiadas por parte de la cúpula policial y desveló que cuando éstas denunciaron internamente se informó de manera inmediata a los denunciados “para que las pudieran represaliar”.

El abogado de la subordinada que acusó al DAO de agresión sexual hizo estas declaraciones en una entrevista en la que explicó que “se están empezando a poner en contacto” con él, mujeres que han sufrido conductas “inapropiadas”.