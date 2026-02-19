Interior pone protección a la víctima del exjefe de la Policía

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que asumió de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), contactó con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial. Según informó el Ministerio del Interior, la víctima que acusa al ex jefe operativo de la Policía José Ángel González de un delito de agresión sexual aceptó esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

La denunciante es una agente de la Policía que desde julio de 2025 se encuentra de baja y que en enero pasado denunció en un juzgado de Madrid al entonces DAO, el comisario principal José Ángel González, por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, volvió a agradecer ayer a la DAO interina, Gemma Barroso, por haber atendido a su cliente con “mucho tacto y empatía” y por haberla animada “a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias”. “Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto”, destacó el abogado respecto a la reacción de Barroso.

Denuncia

La denuncia de la víctima de este presunto delito de agresión sexual cometido por el DAO relata que esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada del comisario José Ángel González y mientras estaba en el despacho de quien asumió de forma interina el puesto de DAO, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso. En el escrito de denuncia, la víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

Esta comisaria es quien asumió el puesto al frente de la Dirección Adjunta Operativa en aplicación de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que establece el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la DAO, hasta que la Policía convoque formalmente esta plaza y sea resuelta por el Ministerio del Interior. La denuncia alude a la recopilación de pruebas como llamadas, mensajes y audios donde se acusa al DAO y a otro comisario asesor de éste, Óscar San Juan González, de participar en una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, a la que llegaron a ofrecer cualquier puesto en la Policía si guardaba silencio.