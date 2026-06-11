Disparan con armas largas contra guardias civiles al intentar descargar hachís en Huelva

La Guardia Civil en otra operación contra el narcotráfico en Punta de Umbría

La Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva) en una operación en la que los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes al verse sorprendidos. Una persona ha sido detenida mientras el resto emprendió la huida, y se han intervenido 56 fardos con unos 1.120 kilos de droga.

Según ha indicado el Instituto Armado, los hechos se produjeron cuando se avistó una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad. Se estableció entonces un dispositivo por tierra y mar para interceptarla en el lugar donde esperaban una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga.

En ese momento, los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. Afortunadamente, no resultó herido ningún componente del cuerpo. Seguidamente, los autores huyeron a pie, lográndose la detención de uno de ellos.

Actualmente se ha establecido un dispositivo de cierre para localizar a los fugados, en el que participan diversas especialidades del cuerpo (Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Policía Judicial, entre otros) y se ha solicitado la colaboración de otros cuerpos policiales.

Además del hachís, en la operación se ha intervenido un arma corta de fuego en el interior de un vehículo, así como varios casquillos y proyectiles que serán analizados por Criminalística. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos.