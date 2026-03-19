LIDERA CASTILLA Y LEÓN
Los accidentes con patinetes eléctricos aumentan un 38,6% en 2025 y dejan 19 muertos
LIDERA CASTILLA Y LEÓN
Los accidentes con vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, aumentaron de forma notable en 2025. Según el informe elaborado por Fundación Mapfre y Cesvimap, se registraron 549 siniestros, un 38,6% más que el año anterior, con un balance de 572 personas lesionadas y 19 fallecidas.
Del total de fallecidos, 16 eran usuarios de patinetes, mientras que también murieron un motorista y dos peatones atropellados. Entre los heridos no mortales, 136 sufrieron lesiones leves, 84 graves y 36 moderadas.
El perfil de las víctimas mortales es mayoritariamente masculino (89,5%), con especial incidencia entre jóvenes de entre 15 y 24 años.
Las colisiones con otros vehículos siguen siendo la principal causa de siniestros (64,7%), seguidas de caídas (19,1%) y atropellos a peatones (10,9%).
En los accidentes mortales, las colisiones también lideran las causas (42,1%), seguidas de caídas (36,8%).
Más de la mitad de los siniestros se concentran en zonas urbanas, especialmente en calzadas (21,9%) y rotondas (13,5%), aunque también se registran en carreteras, carriles bici, pasos de peatones y aceras.
Las comunidades con más siniestros fueron Castilla y León (132), Andalucía (51) y La Rioja (48). En cuanto a los fallecidos, destacan la Comunidad Valenciana (6) y Andalucía (4).
El informe señala varias conductas de riesgo, como:
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