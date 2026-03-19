Los accidentes con patinetes eléctricos aumentan un 38,6% en 2025 y dejan 19 muertos

Usuario de un patinete eléctrico en Cardenal Quevedo

Los accidentes con vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, aumentaron de forma notable en 2025. Según el informe elaborado por Fundación Mapfre y Cesvimap, se registraron 549 siniestros, un 38,6% más que el año anterior, con un balance de 572 personas lesionadas y 19 fallecidas.

Las víctimas: mayoría usuarios de patinetes

Del total de fallecidos, 16 eran usuarios de patinetes, mientras que también murieron un motorista y dos peatones atropellados. Entre los heridos no mortales, 136 sufrieron lesiones leves, 84 graves y 36 moderadas.

El perfil de las víctimas mortales es mayoritariamente masculino (89,5%), con especial incidencia entre jóvenes de entre 15 y 24 años.

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Colisiones, principal causa

Las colisiones con otros vehículos siguen siendo la principal causa de siniestros (64,7%), seguidas de caídas (19,1%) y atropellos a peatones (10,9%).

En los accidentes mortales, las colisiones también lideran las causas (42,1%), seguidas de caídas (36,8%).

Más de la mitad de los siniestros se concentran en zonas urbanas, especialmente en calzadas (21,9%) y rotondas (13,5%), aunque también se registran en carreteras, carriles bici, pasos de peatones y aceras.

Las comunidades con más siniestros fueron Castilla y León (132), Andalucía (51) y La Rioja (48). En cuanto a los fallecidos, destacan la Comunidad Valenciana (6) y Andalucía (4).

Infracciones detectadas

El informe señala varias conductas de riesgo, como: