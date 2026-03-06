Migrantes irregulares no podrán registrar sus patinetes en Ourense

Los patinetes eléctricos se mueven a distintas velocidades en Ourense. Los más nuevos se podrán registrar en la DGT sin mayores problemas, los adquiridos antes de 2024 tienen fecha de caducidad: no podrán circular más allá del año 2027. Es una de las normas que recoge el Real Decreto cuya normativa deben cumplir estos vehículos, y que como primera medida obliga a registrarlos en la base datos de la DGT.

Aunque no hay datos segmentados por provincias, en Ourense se estima que circulan más de 4.000 patinetes, pero su inscripción en Tráfico es lenta, e incluso imposible para muchos de ellos. Fuentes de la DGT explican que en Ourense se han registrado de forma presencial tan solo 44 hasta la fecha. Téngase en cuenta que esta gestión también puede realizarse de forma telemática.

Para algunos conductores este trámite será imposible de cumplir y tendrán que circular al margen de la ley. Son los usuarios inmigrantes que carecen de papeles. Se trata de un colectivo muy significativo porque ante la imposibilidad de conseguir un carnet de conducir han recurrido a este vehículo como forma de transporte e incluso como principal herramienta de trabajo, como es el caso de los repartidores.

El requisito primario para que estos medios de transporte individual sean registrados es contar con una placa de marcaje de fábrica única en la que constará, número de serie, modelo del patinete y año de fabricación (téngase en cuenta que para este proceso un vehículo comprado antes del 22 de enero de 2024, sería admitido, pero se consideraría en vías de obsolescencia). El segundo requerimiento para que la DGT expida el certificado de inscripción digital al propietario, consistirá en una gestión previa por parte de los interesados en la sede electrónica de la entidad, o de modo presencial a través de cita previa.

Impacto en migrantes

Un patinete eléctrico, desde el punto de vista económico es ideal para personas extranjeras que aún no han podido consolidar su situación económica. No solo resulta mucho más barato que un coche o una moto, sino que su mantenimiento también lo es respecto a estos vehículos. Por otro lado, su flexibilidad y relativo poco peso permite abordar rutas de buses urbanos que recorren la ciudad e incluso llegan hasta límites como A Peroxa o el Polígono de San Cibrao das Viñas.

Pero la nueva situación crea una brecha entre qué migrantes pueden registrar legalmente en la DGT un patinete a su nombre. De este listado de posibilidades, quedan excluidos aquellos que se encuentran en situación irregular, dado que un requisito obligatorio para circular legalmente, es contar con un certificado digital o sistema Cl@ve, siendo, tanto uno como otro, imposible de obtener sin un número de identidad extranjera (NIE). L.N, de nacionalidad colombiana, que aún no ha podido regularizar su situación en España, ha sido directamente afectada con la medida. “Yo iba a Pereiro de Aguiar en mi patinete a cuidar a una señora, pero ya a partir del 30 de enero, he tenido que dejarlo en casa, y esto representa para mí un gran contratiempo y un gasto extra en transporte que hasta hace poco no tenía”.

Los intermediarios

La nueva normativa impuesta por el Real Decreto del 30 de enero, ya está generando “alternativas” de registro entre la población migrante de Ourense que aún no cuenta con una documentación legal (5.000 personas según el Foro Galego de Inmigración). El atajo para no perder, fundamentalmente trabajos de repartidores, consiste en que el vehículo sea registrado por un tercero con documentación. M. S, de nacionalidad peruana que labora como peón agrícola en una granja de A Peroxa, ilustra el escenario: “Llegué desde Lima en los primeros días de enero, y no puedo acogerme a la Regularización Masiva, lo que significa que tendré que esperar dos años según el Reglamento de Extranjería para poder regularizarme. La ley de los patinetes no solo me afecta en lo económico, sino que para poder circular tendré que inscribir mi patinete a nombre de un amigo que sí tiene papeles. Es la única forma que tengo de poder moverme con algo de tranquilidad para garantizar mi sustento y el de mi familia, porque mi patinete no es un juguete de paseo, es una herramienta vital para ir y venir del trabajo”.