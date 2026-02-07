Las adicciones a las pantallas y el juego crecen entre los jóvenes un 20%

En la última Encuesta sobre el uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025) se reveló que la adicción de los jóvenes entre 14 y 18 años a las pantallas y apuestas ha crecido cerca de un 20% en el último año.

Se nota el "preocupante" aumento de las adicciones ligadas a las apuestas (presenciales, hasta el 13,3%, y online, hasta el 19,4%) y al uso intensivo de tecnologías digitales (videojuegos, internet y redes sociales).

En la misma línea, se observa un aumento también "preocupante" de las adicciones comportamentales ligadas a las nuevas tecnologías, como internet y las redes sociales. Un fenómeno que desde la Dirección General de Salud Pública apuntan que evidencia la necesidad de reforzar la prevención y educación en el ámbito familiar y escolar sobre los riesgos asociados a estos fenómenos, promoviendo un uso responsable y fomentando

El consumo de alcohol, tabaco y drogas, desciende

Tras haber consultado a miles de estudiantes, el estudio concluye que alcohol (66,8%), los cigarrillos electrónicos (38,2%), el tabaco (19,1%) y el cannabis (14,1%) son las drogas más consumidas, por delante de los hipnosedantes (tranquilizantes y/o somníferos), con un 13,1%, y cocaína, que se queda en el 2,5%.

Pese a liderar la tabla, se constata el descenso en el consumo de todas ellas en los últimos años. En Madrid se ha destacado especialmente el "descenso histórico" de casi ocho puntos en el consumo de cannabis, pasando del 21,8% de 2023 al 14,1% en 2025, siendo además más acusada entre las mujeres que entre los hombres.

En el caso del tabaco, también se recoge una reducción de ocho puntos en este mismo periodo entre quienes admiten fumar, pasando del 27,1% de 2023 al 19,1% del pasado año.

Respecto al alcohol, aunque el 70,6% de los encuestados en 2025 reconoce haber bebido alcohol alguna vez en su vida, y el 66,8% en el año previo a la realización del informe, estas cifras suponen una notable reducción frente al 74,8% y el 72,4%, respectivamente, de 2023.

Por su parte, el uso de cigarrillos electrónicos alcanza el 38,2%, más de cinco puntos menos (43,5%) que en 2023. Sin embargo, los resultados muestran todavía que este hábito está bastante extendido entre los jóvenes, por encima incluso del tabaco tradicional.

Por sexos, las sustancias legales (alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos e hipnosedantes) son las más consumidas por las estudiantes de 14 a 18 años, mientras que en el caso de los varones destacan el cannabis, la cocaína y el éxtasis.