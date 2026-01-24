Adif suspende el servicio de Rodalies por la inseguridad

La circulación de todos los trenes de Rodalies y Media Distancia quedó suspendida en Cataluña desde las 13 horas de este sábado según informó Adif en un apunte en X. En el mismo mensaje la operadora informó que “sigue revisando y trabajando en la red” después de la suspensión de toda la circulación. El Govern de la Generalitat pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Cataluña ante la falta de “garantías” y hasta asegurar la operatividad de las vías. Así lo explicó el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa ayer desde el Departament de Territorio. También dijeron que el Govern pedirá a las operadoras la gratuidad del servicio de Rodalies “hasta que se recupere la plena normalidad del servicio”.

Dalmau sostuvo que “no se le puede pedir a los ciudadanos que paguen por un servicio que no se puede operar en condiciones” y añadió que las próximas horas serán complicadas, y que Renfe y Adif están movilizando recursos para asegurar que se pueda retomar el servicio. Este sábado reunieron a los representantes del mundo local, plataformas de usuarios y grupos parlamentarios para informarles “en primera persona” sobre la situación.

Dijo que los efectos del temporal que afectó a Cataluña en los últimos días “ha generado un volumen de incidencias sin precedentes” y que la prioridad del Govern es garantizar la seguridad de usuarios y de trabajadores y el derecho a la movilidad. Paneque explicó que durante la reunión de ayer se llegó a acuerdos para establecer mecanismos de coordinación conjunta con el Ministerio de Transportes: “Debemos generar certezas. Las comunicaciones deben ser claras”. Así, lamentó las molestias que estos cortes están generando a la ciudadanía y dijo que Adif está revisando “de forma continuada y permanente” todos los puntos de riesgo.

Según explicó, se analizan “en torno a 21 puntos de la red, dos de ellos en estos momentos con mucha intensidad”, y el Departamento puso a disposición los servicios que suelen trabajar en desprendimientos tanto en carreteras como en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Se activaron 170 autobuses adicionales de servicios diarios para reforzar los corredores interurbanos. Preguntada por la apertura de un expediente informativo del Govern a Renfe y Adif, Paneque respondió que se inició y que hará falta “aclarar algunas cuestiones”, y recordó que es el Govern el titular del servicio y, por tanto, quien indica a la operadora qué se debe hacer y qué no, textualmente. Por eso, el Govern pidió suspender la actividad de Rodalies hasta que pueda tener “la fiabilidad que exige el país y que exige el Govern”.