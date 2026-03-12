En la India hoy hace 96 años, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal.

El líder pacifista y sus seguidores recorren 300 km hacia el mar para desafiar el monopolio que el Imperio Británico realizaba sobre la sal.

Como una forma más de dominio, los ingleses, al ocupar el territorio hindú, se apropiaron de la producción de sal que hasta ese momento era un acto libre del pueblo.

Los británicos establecieron un impuesto sobre la sal consumida. La sal era un producto de vital importancia y elevadísima demanda para conservar la carne y otros alimentos, debido a la escasez de mecanismos de refrigeración con que contaban los pobladores hindúes.

Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó casi un mes más tarde a la costa del océano Índico.

Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Con este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el gobierno británico sobre la producción y distribución de sal.

Como curiosidad, quizás predestinación os comentamos:

El nombre Gandi tiene sus orígenes en la antigua India, específicamente en el sánscrito, la lengua clásica del hinduismo, el budismo y el jainismo. Derivado de la palabra gandha, que significa fragancia o aroma, Gandi rastrea sus raíces en las antiguas escrituras hindúes conocidas como los Vedas.

En la literatura védica, el sol a menudo es referido como Surya y está simbólicamente asociado con la luz, el calor y la energía vital. Así, el nombre Gandi, que significa sol, puede entenderse como un tributo al cuerpo celeste que ha sido venerado por los indios durante siglos.

Propina | Salario

El salario, palabra de origen latin “salarium” que significa pago de sal o en sal.

Existen diferentes leyendas sobre su origen, una de ellas sostiene que en la antigua Roma la paga era con sal, ya que era valiosa por su uso como método de conservación de los alimentos.

Por eso el valor de la sal era alto, garantizaba tener alimentos en buen estado en las bodegas del beneficiario.

Después existieron distintas formas de pagar un salario, aunque ya existía el término y lo único que cambió fue el valor con el que se pagaba.

En sociedades como la griega, se pagaba con cantidades de trigo y otro tanto de cebada, mientras que en Mesopotamia había pagos en aceite o granos de cereales.