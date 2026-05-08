El agresor sexual múltiple de Castellón se hacía pasar por policía y se cambió de género

La titular del juzgado de guardia de Tarancón (Cuenca) ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional para un individuo condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual. El hombre, que se encontraba en busca y captura desde el pasado 9 de abril tras no presentarse ante el juez, fue arrestado este jueves. Con esta decisión, se hace efectiva la orden dictada en su día por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.

Refugio en una vivienda aislada

Para evadir la acción de la justicia, el fugitivo llevaba casi un mes escondido en un chalet de la provincia de Cuenca. Según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el hombre logró mantenerse en la clandestinidad gracias a la colaboración de su actual pareja sentimental. Juntos aplicaban diversas medidas de contravigilancia para evitar que los investigadores pudieran rastrear su paradero, aunque finalmente la Policía Nacional logró ubicar el inmueble y proceder a su detención sin que se registraran incidentes.

Un historial violento y un perfil "psicopático"

Las autoridades policiales han subrayado la extrema gravedad del perfil criminal del arrestado, al que catalogan como una persona "altamente peligrosa" con rasgos psicopáticos y una clara obsesión por dominar a sus víctimas. Su expediente acumula más de cuarenta denuncias por amenazas y coacciones, a lo que se suman antecedentes previos por violencia de género.

Las pesquisas llevadas a cabo desde abril han sacado a la luz un modus operandi basado en el terror y el chantaje. Para cometer sus abusos, el detenido fingía ser un agente de policía, lo que le permitía ganar acceso a sus víctimas, intimidarlas y facilitar el acoso. Asimismo, recurría a la extorsión sexual utilizando fotografías y material íntimo obtenido sin permiso como una herramienta constante de control y amenaza.

Cualquier intento de resistencia era castigado con venganzas extremas, llegando el agresor al punto de prender fuego a los vehículos o domicilios de quienes se le oponían. Además, su capacidad de persuasión e inducción al delito era tan elevada que lograba manipular o coaccionar a algunas de las propias víctimas para que perpetraran actos delictivos contra terceras personas que él consideraba sus enemigos.

Cambio registral para sortear la ley

Además de su violento historial, la investigación ha confirmado una maniobra legal por parte del detenido: recientemente había procedido a cambiar su género en el registro. Según fuentes oficiales, el objetivo de esta modificación era intentar buscar recovecos legales que le permitieran esquivar o alterar las condenas pendientes por sus múltiples delitos contra la libertad sexual.