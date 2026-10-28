Los agricultores toman Madrid con 500 tractores para exigir precios justos y menos costes de producción

Los tractores toman las calles de Madrid acompañados por miles de agricultores y ganaderos procedentes de toda España.

Cerca de 500 tractores y miles de agricultores y ganaderos participan este miércoles en una tractorada en Madrid para reclamar medidas que garanticen la rentabilidad del campo. La protesta, convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones, se desarrolla bajo el lema "Dar de comer tiene que dar para vivir. ¡Por un campo con futuro, soluciones YA!".

Las cinco columnas de vehículos agrícolas han partido desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago de Lozoya y Arganda del Rey. Tras acceder a la capital por distintos puntos, tienen previsto confluir a las 11.00 horas en la plaza de Colón y continuar después hacia el Ministerio de Agricultura, en el entorno de Atocha, donde se desarrollará la concentración principal.

Sin embargo, Asaja está valorando suspender la movilización tras el accidente entre dos trenes registrado en Los Yébenes, en la provincia de Toledo. La organización analiza la situación junto con el resto de las entidades convocantes.

Los agricultores reclaman precios justos y menos costes

Entre las principales reivindicaciones figuran medidas para frenar el encarecimiento de los costes de producción, un gasóleo agrícola con fiscalidad reducida y estable y bonificaciones directas al repostar. También reclaman que la Política Agraria Común (PAC) cuente con partidas propias en el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

Las organizaciones agrarias piden, además, precios justos en origen, contratos equilibrados y mecanismos para revisar los precios cuando aumenten los costes de producción. También rechazan la competencia que consideran desleal en acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur y Marruecos, y reclaman reducir la burocracia y las exigencias normativas.

El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha defendido la necesidad de un plan estructural ante la crisis de precios y ha advertido de las dificultades de rentabilidad para los productores de cereal, especialmente en las explotaciones de secano.

Cortes de tráfico desde primera hora

La llegada de los tractores está provocando afecciones a la movilidad en distintos puntos de Madrid. El Ayuntamiento prevé incidencias desde primera hora y hasta aproximadamente las 18.00 horas, debido a los recorridos de las cinco columnas por algunas de las principales vías de la capital.

Los itinerarios afectan, entre otras, a las calles de Alcalá, Princesa, O'Donnell, Goya, Embajadores y Génova, así como a los paseos de las Delicias y de la Castellana. La concentración está prevista en Colón y el recorrido continuará hacia Atocha.

Ante las retenciones previstas, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público. La organización también ha anunciado una comparecencia de sus representantes en la plaza de Colón para explicar las reivindicaciones del sector.

La protesta se produce meses después de la última gran tractorada celebrada en Madrid, el pasado 11 de febrero, y a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.