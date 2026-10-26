Ayudas para 4.500 ganaderos y agricultores: la Xunta las pagará antes de que acabe 2026
ESCALADA DEL GASÓLEO
La Xunta de Galicia activa a través del Fogga un fondo urgente de 3,6 millones de euros para aliviar a 4.500 ganaderos y agricultores ante la escalada del gasóleo agrícola y los fertilizantes, con el compromiso de ingresar el dinero antes de que termine el año
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció tras la reunión del Consello un paquete de ayudas de emergencia dotado con 3,6 millones de euros canalizado a través del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga). La línea de aportaciones directas tiene como objetivo prioritario blindar la viabilidad de las explotaciones agroganaderas gallegas ante las tensiones económicas y los fuertes sobrecostes derivados del conflicto bélico en Oriente Próximo, centrados de forma especial en el encarecimiento sostenido del gasóleo agrícola y los fertilizantes.
La partida global se articula sumando 1,6 millones de euros asignados a la comunidad por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 21 de octubre y una aportación complementaria de dos millones de fondos propios asumida por la Administración autonómica. Con esta dotación, el Ejecutivo prevé alcanzar a 4.500 agricultores y ganaderos en toda Galicia.
El mecanismo de cobro se ha diseñado con la máxima celeridad burocrática para inyectar liquidez inmediata en las granjas. Tras la ratificación del Consello, la resolución se publicará de forma inminente en el Diario Oficial de Galicia (DOG). A partir de ese momento, los titulares solo tendrán que aceptar o rechazar la cuantía mediante un formulario telemático en la sede electrónica de la Xunta, con la previsión oficial de que las transferencias bancarias se completen antes de que termine el presente año.
La convocatoria tiene un marcado carácter horizontal, por lo que beneficiará por igual a los diferentes sectores productivos agrícolas y ganaderos sin cuotas ni exclusiones por orientación productiva. Para acceder al cobro directo, los profesionales deberán cumplir tres requisitos obligatorios:
- Figurar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
- Acreditar que al menos el 25 % de sus ingresos totales procede directamente de la actividad agraria.
- Haber presentado la solicitud única de la campaña de la PAC 2026.
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