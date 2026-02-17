Alberto Núñez Feijóo: "El sanchismo está investigado por una docena de delitos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que “el sanchismo está investigado por una docena de delitos” y ha afirmado que a la vista está que “el único servicio por el que se han preocupado todos y cada uno de ellos ha sido el autoservicio”.

Según Feijóo, el presidente del Gobierno “no es un damnificado de la corrupción de su alrededor”, sino que es “un encubridor, cómplice o un colaborador”. “No hay servicio público, sino aprovechamiento de lo público”, ha aseverado, para recalcar después que hay que “limpiar la Moncloa de corrupción”.

Es más, el líder del PP ha recalcado que España “se hunde en estándares democráticos”. Así, ha denunciado que el país tiene el peor índice de calidad democrática en 30 años, por detrás de Ruanda o Botsuana, según el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.

Feijóo ha enumerado las cinco características que, a su juicio, debe tener un buen presidente: la defensa de los intereses generales; el conocimiento de la realidad; la humildad; las ganas de gobernar; y la experiencia.

Sobre la experiencia, ha destacado que en política “se aprende todos los días”, pero que a los cargos “no se va a aprender”. En este punto, ha aludido a la falta de experiencia de Sánchez antes de llegar a Moncloa porque cuando alguien no ha gestionado “nada”, “es muy difícil que gestione bien”.

“En España aún pagamos el coste de tener un presidente del Gobierno que llegó a la presidencia sin haber gestionado nunca un euro público”, ha manifestado.

Llama a Vox a no "fracturar" la mayoría de cambio salida de las urnas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a Vox —sin citar explícitamente a este partido— para que no “fracture” la mayoría de cambio que ha salido de las urnas porque los ciudadanos están “haciendo su parte para el cambio” y ahora no pueden permitir que “fallen los partidos”.

“Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarla. Yo no me resigno a esta decadencia”, ha manifestado Feijóo, en medio de las negociaciones del PP y Vox para llegar a un acuerdo en Extremadura y Aragón, que han evidenciado duros choques, especialmente en el caso extremeño.

Feijóo ha afirmado que en unas elecciones “se puede ganar” o “se puede perder”, pero ha recalcado que él no concibe a un partido que “se presente con el objetivo de no gobernar”. “La política que sirve es la que gestiona y mejora su país desde el gobierno”, ha advertido.

Así se ha pronunciado en la presentación del desayuno informativo del presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por Nueva Economía Fórum.

Dice que España se "hunde en estándares democráticos"

El jefe de la oposición ha asegurado que hoy vuelven a tener “una misión histórica” porque España se echa a perder por la división de un Gobierno irresponsable.

Ha subrayado que el pueblo español “está empujando” tras los últimos resultados electorales. “La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos”, ha avisado.

Feijóo ha denunciado la situación de “decadencia” que vive el país, con demasiados impuestos y donde poco funciona con normalidad. Ha hablado de un modelo de crecimiento insostenible, de falta de vivienda, de infraestructuras que “se caen a pedazos” y de una sanidad donde no se escucha a los médicos.

Finalmente, Feijóo ha pronosticado que el PP volverá a ganar en Castilla y León el próximo 15 de marzo y ha elogiado a Mañueco como “el mejor candidato posible”, destacando su gestión, su experiencia y su compromiso con la comunidad.