Alerta de bomba en un avión en Murcia: activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional

Aena ha activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) a causa de un aviso de bomba comunicado en relación con un vuelo de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido).

La aeronave tomó tierra en las instalaciones de Corvera a las 10:30 horas, completando su maniobra de aterrizaje dentro del horario programado, según ha confirmado el gestor aeroportuario.

Relacionado Una amenaza de bomba obliga a aterrizar de emergencia a un avión en Budapest

Tras confirmarse la alerta, Aena puso en marcha los procedimientos de contingencia y aislamiento previstos para este tipo de incidentes, quedando la operativa de inspección y registro bajo la dirección de la Guardia Civil. El siguiente vuelo comercial programado en la terminal murciana corresponde a una conexión procedente de Gran Canaria, con llegada prevista a las 12:20 horas.