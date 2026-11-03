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Alerta de bomba en un avión en Murcia: activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional

PROCEDENTE DE MÁNCHESTER

El gestor aeroportuario Aena activa el protocolo de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) tras registrarse un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair procedente de Mánchester, movilizando a la Guardia Civil tras tomar tierra a las 10:30 horas

Imagen de archivo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia.
Imagen de archivo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. | Europa Press

Aena ha activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) a causa de un aviso de bomba comunicado en relación con un vuelo de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido).

La aeronave tomó tierra en las instalaciones de Corvera a las 10:30 horas, completando su maniobra de aterrizaje dentro del horario programado, según ha confirmado el gestor aeroportuario.

Tras confirmarse la alerta, Aena puso en marcha los procedimientos de contingencia y aislamiento previstos para este tipo de incidentes, quedando la operativa de inspección y registro bajo la dirección de la Guardia Civil. El siguiente vuelo comercial programado en la terminal murciana corresponde a una conexión procedente de Gran Canaria, con llegada prevista a las 12:20 horas.

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