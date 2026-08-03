Alerta por riesgo de nube tóxica tras el incendio en una planta de residuos en Zamora

Un incendio declarado este lunes en una planta de tratamiento de residuos de Roales del Pan (Zamora) ha obligado a activar el sistema de alerta ES-Alert ante el riesgo de que la columna de humo genere una nube tóxica. El aviso ha sido enviado a los vecinos de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, a quienes se recomienda evitar las actividades al aire libre y mantenerse alejados de la zona afectada.

El fuego se originó alrededor de las 13:44 horas en las instalaciones de la empresa Zaresa y se extendió tanto por el interior de la nave como por las zonas exteriores de la planta de reciclaje. Por el momento, no se han registrado heridos, según los servicios de emergencias.

La magnitud del incendio ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción. En la zona trabajan bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento, además de medios de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, que ha desplazado un agente medioambiental, una brigada y una autobomba. El operativo municipal incluye también autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala y efectivos adicionales.

Corte de tráfico en la A-11

Las llamas también han provocado afecciones al tráfico en la autovía del Duero (A-11), debido a la proximidad del incendio a la carretera. La Guardia Civil ha cortado uno de los carriles en sentido Portugal a la altura del kilómetro 463. También permanece cortada la circulación en la carretera ZA-P-2311, en el polígono de Valcabado.

Los equipos de emergencia trabajan para evitar que el fuego se propague a las fincas próximas y prestan especial atención a unos depósitos de amoníaco de una fábrica cercana, debido a la peligrosidad de este compuesto.

Protección Civil pide evitar salir al exterior

Ante el riesgo generado por el humo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León activó el sistema ES-Alert para informar directamente a la población de los cuatro municipios incluidos en el perímetro de aviso.

El mensaje enviado a los teléfonos de los vecinos recoge tres recomendaciones: evitar cualquier actividad al aire libre, mantenerse alejado de la zona de riesgo y seguir las instrucciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Mientras tanto, los medios de extinción continúan trabajando en la planta para controlar las llamas y evitar que el incendio pueda alcanzar otras instalaciones o zonas próximas.