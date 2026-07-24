Anticorrupción pide ampliar estudio y tasación de las joyas de Zapatero para conocer su valor actual de mercado

Algunas de las decenas de joyas y relojes en una caja fuerte en el despacho de Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado ampliar el estudio y la tasación de las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo valor preliminar fue estimado en 1,3 millones de euros, con el objetivo de conocer su valor actual de mercado y la fecha en que fueron engarzadas.

Según ha avanzado El Mundo y han confirmado fuentes fiscales, Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que requiera a la joyería Ansorena, encargada del primer estudio, una ampliación del análisis de las piezas.

Además del valor de mercado actual, la Fiscalía quiere conocer cuándo fueron montadas las joyas, que fueron intervenidas en el despacho del expresidente el pasado 19 de mayo por la Policía Nacional, tras su imputación por su presunta influencia en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Tras la tasación preliminar, el juez imputó a Zapatero como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Por el momento, el expresidente no ha aclarado el origen de las joyas.

Este jueves, en su primera entrevista desde que se conoció la investigación, Zapatero negó haber actuado con "afán patrimonial" o "intención de defraudar" y aseguró que las joyas fueron "un regalo de cortesía personal de hace muchos años", aunque no precisó quién se las entregó.