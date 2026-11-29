SANTIAGO DE COMPOSTELA/ Según el alcalde César Gil (BNG), dos personas comenzaron a discutir en una zona del colegio electoral situada sobre un escenario. El interventor se acercó a ellas para intentar calmar la situación, pero, «en medio del tumulto», cayó desde la plataforma elevada y sufrió heridas leves.

La votación tuvo que suspenderse temporalmente durante el incidente. La Subdelegación del Gobierno informó, poco después de las 15:00 horas, de que la persona implicada en el altercado había «abandonado el colegio electoral» tras lo sucedido. La Guardia Civil ha identificado al individuo y el caso será remitido a los tribunales; no se han producido detenciones. A raíz de estos hechos, la Junta Electoral de Ponteareas ordenó ampliar el horario de votación en 35 minutos.