LA OPCIÓN DE NO ELEGIR
Voto en blanco, voto nulo y abstención, en qué se diferencian y a quién favorece cada uno
ELECCIONES 29-N
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ Según el alcalde César Gil (BNG), dos personas comenzaron a discutir en una zona del colegio electoral situada sobre un escenario. El interventor se acercó a ellas para intentar calmar la situación, pero, «en medio del tumulto», cayó desde la plataforma elevada y sufrió heridas leves.
La votación tuvo que suspenderse temporalmente durante el incidente. La Subdelegación del Gobierno informó, poco después de las 15:00 horas, de que la persona implicada en el altercado había «abandonado el colegio electoral» tras lo sucedido. La Guardia Civil ha identificado al individuo y el caso será remitido a los tribunales; no se han producido detenciones. A raíz de estos hechos, la Junta Electoral de Ponteareas ordenó ampliar el horario de votación en 35 minutos.
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