Un apuñalado en el Trampolín y varios detenidos por allanamiento esta domingo en Ceuta

Migrantes en un nuevo asentamiento, en la playa de Benítez, a 12 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

La Policía Nacional ha practicado durante la madrugada de este domingo varias detenciones en Ceuta por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y acoso sexual, en una jornada marcada además por dos reyertas que se han saldado con dos heridos, uno de ellos por arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior.

Entre los arrestados figura un migrante en situación irregular detenido sobre la 1:00 horas al portar un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y un objeto contundente. Asimismo, la Jefatura ha confirmado detenciones por allanamiento de morada y un arresto adicional por un delito de acoso sexual.

Reyertas con heridos y traslados al hospital

La incidencia de mayor gravedad se registró en la playa del Trampolín, donde una pelea multitudinaria se saldó con un hombre herido de gravedad tras sufrir lesiones por arma blanca. La víctima fue evacuada al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) sin que por el momento se hayan producido detenciones vinculadas a la agresión.

Posteriormente, sobre las 2:00 horas, las fuerzas de seguridad acudieron a una segunda alteración del orden público en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Un participante fue evacuado al centro de salud de Loma Colmenar con un traumatismo craneal y contusiones en una mano bajo un elevado estado de embriaguez.

Tres intervenciones de los bomberos y contexto de la crisis

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) intervino en tres avisos durante la noche: la quema de un contenedor en la barriada del Zurrón, la destrucción de un turismo envuelto en llamas en Los Rosales y un fuego de vegetación en Arcos Quebrados, próximo a un asentamiento de migrantes, provocado hipotéticamente de forma accidental por acumulación de rastrojos.

Estos episodios se suman al repunte de tensiones registrado en las últimas semanas tras la crisis migratoria iniciada a finales de julio, un escenario de conflictividad en las calles que contrasta con la postura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien encuadra la inquietud vecinal en una percepción de "inseguridad subjetiva".