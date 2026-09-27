Asesinada una mujer de 47 años en Sevilla y su pareja se atrinchera en la vivienda

Un coche de una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Una mujer de 47 años ha sido asesinada en el municipio sevillano de La Campana. Su pareja, de 56 años, permanece atrincherada en el domicilio, según informan fuentes de la Guardia Civil a RTVE.

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La víctima mortal ha sido apuñalada. Por ahora se desconocen más detalles de los hechos que ya investigan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.