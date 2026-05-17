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Un atropello múltiple en Brunete se salda con siete ciclistas heridos, uno con pronóstico grave

ENTRE 25 y 50 AÑOS

Entre los heridos se encuentra uno con pronóstico grave que tuvo que ser trasladado al Hospital Puerta de Hierro con un traumatismo craneoencefálico. Todos los heridos tienen entre 25 y 50 años y se encontraban circulando por las carreteras madrileñas

Los servicios de emergencia atienden a los ciclistas heridos.
Los servicios de emergencia atienden a los ciclistas heridos. | 112 Madrid

Siete ciclistas han resultado heridos este domingo tras ser atropellados por un turismo en la carretera M-600, a la altura del municipio de Brunete, según ha informado Emergencias 112.

El accidente de tráfico se ha producido en torno a las 9.30 horas en el kilómetro 33,900 de la citada vía. Hasta ese punto se han desplazado sanitarios del SUMMA112 que han atendido a los afectados, todos varones de entre 25 y 50 años.

De los siete heridos, uno presenta pronóstico grave, cuatro moderado y dos leve. En relación al paciente grave, presentaba un traumatismo craneoencefálico, por lo que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro.

El resto de afectados, con cuadros leves y moderados por traumatismos, fracturas y contusiones, han sido trasladados a distintos centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. El conductor del turismo, un joven de 19 años, ha sido también atendido en el lugar por una crisis de ansiedad.

Hasta el lugar del accidente también se ha desplazado la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

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