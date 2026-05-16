Un hombre atropella a una decena de personas en Módena y apuñala a otra en su intento de huida

Un coche a gran velocidad ha atropellado a una decena de personas en el centro de Módena, al norte de Italia, y ha dejado al menos siete heridos, dos de ellos de gravedad.

El conductor, que ya ha sido detenido, ha apuñalado además a otra persona que trató de detenerlo durante su intento de huida, después de estampar su coche contra un escaparate, según la información de los medios locales.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Massimo Mezzetti, quien ha dado cuenta de que una mujer se encuentra en situación crítica y podría perder ambas piernas, al quedar atrapada contra el escaparate del establecimiento.

Según Il Corriere de la Sera, el autor de los hechos es un hombre italiano de 31 años de edad de ascendencia marroquí, que no cuenta con antecedentes penales.

Detención

De la detención de este hombre ha informado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, quien ha lamentado lo ocurrido y ha transmitido un mensaje de esperanza a las víctimas.

"Rezo por la salud de todos los heridos. Algunos de ellos, por desgracia, se encuentran en estado grave", ha indicado, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a las fuerzas del orden por haber detenido al autor de "esta violenta y brutal agresión".