La Audiencia bloquea las cuentas de Zapatero por el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional ha dado un paso determinante en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero al decretar el bloqueo de sus cuentas bancarias. El juez José Luis Calama estrecha el cerco sobre el expresidente, a quien sitúa como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias vinculada al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, ordenando además registros en su despacho y en las sociedades gestionadas por sus hijas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha ejecutado la congelación de los activos financieros del exlíder del Ejecutivo, según ha trascendido tras el levantamiento del secreto de sumario. Esta medida se suma a la citación judicial del exmandatario, quien deberá acudir a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La ofensiva judicial, adelantada por El Mundo, incluyó la entrada y registro en el despacho oficial de Zapatero, situado en la madrileña calle Ferraz, así como en las sedes de las empresas de sus hijas, Laura y Alba. Los investigadores ponen el foco en la firma Whathefav, bajo la sospecha de haber sido favorecida en el cobro de presuntas comisiones ilegales.

En el auto de imputación, el magistrado describe la existencia de una «estructura estable y jerarquizada» liderada presuntamente por Zapatero, cuyo fin sería la obtención de beneficios mediante el ejercicio de influencias en instancias públicas. El núcleo de las pesquisas es el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra, una operación millonaria que, según los indicios, habría generado el pago de mordidas.