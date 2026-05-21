El PP anuncia una “ofensiva” en el Senado contra Zapatero "para seguir destapando todo aquello que el Gobierno y Sánchez quieren esconder"

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves una “ofensiva” en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En este contexto, el PP citará a varios nombres relevantes vinculados al caso, entre ellos la secretaria del exdirigente socialista, María Gertrudis Alcázar; el exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; y Manuel Aarón Fajardo, a quien los populares sitúan como “lugarteniente” de Zapatero en Venezuela.

Así lo ha comunicado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha avanzado que su grupo utilizará la mayoría absoluta de la Cámara Alta para ampliar el listado de comparecientes en la comisión de investigación sobre la SEPI. “Anunciamos una ofensiva total en la Comisión de Investigación SEPI para seguir destapando todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder”, ha afirmado.

Entre los nuevos comparecientes figura María Gertrudis Alcázar, a quien el PP atribuye haber impartido “instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái”, así como una supuesta participación en gestiones ante organismos públicos. También será citado Cristóbal Cano, al que el PP define como “gestor” del empresario Julio Martínez. Según los populares, actuó como enlace del entramado societario relacionado con el rescate de Plus Ultra.

Respecto a José Luis Escrivá, el PP sostiene que deberá explicar “quién le dio la orden de reunirse con Zapatero”, además de aclarar supuestas actuaciones relacionadas con la deuda de la aerolínea Plus Ultra.

Por otro lado, el listado incluye a Manuel Aarón Fajardo, a quien el PP vincula con las actividades de Zapatero en Venezuela y al que reclama explicaciones sobre sus contactos con Plus Ultra.

Posibles nuevas comparecencias

Alicia García también ha señalado que el PP mantiene abierta la posibilidad de ampliar aún más el listado de comparecientes, sin descartar volver a citar a Zapatero, a sus hijas o incluso reclamar explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada por una posible nueva comparecencia de Zapatero tras su imputación, la portavoz popular ha indicado que están analizando “cada coma” del auto judicial, así como las declaraciones realizadas previamente por el expresidente en el Senado.