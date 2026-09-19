La Audiencia Nacional revisará el plan para el campo del puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la resolución del Ministerio de Transportes que autorizó la instalación del dispositivo de acogida de migrantes en el puerto de Ceuta, según informó la organización sindical en un comunicado ayer. El sindicato de la Policía Nacional señaló que el tribunal requirió además a Transportes la remisión del expediente administrativo “en un plazo improrrogable de veinte días”, lo que abre la puerta a que continúe el procedimiento judicial ordinario tras la denegación anterior de medidas cautelares.

La admisión del recurso principal se produjo después de que la Audiencia denegara la medida cautelarísima solicitada por el SUP para suspender la instalación del campamento. La organización remarcó que fue la propia Autoridad Portuaria de Ceuta la que inicialmente rechazó esta ubicación “por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto”, lo que en opinión del sindicato evidencia las reservas iniciales sobre la idoneidad de la localización elegida.

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La organización sindical apostilla que posteriormente Puertos del Estado informó favorablemente por razones de interés general, aunque reconoció que “el dispositivo podría incrementar determinados riesgos para la infraestructura portuaria, las instalaciones críticas y sensibles y la propia operativa del Puerto”.

Investigación de abusos

Por otra parte, ayer se conoció que la Fiscalía investiga abusos y vejaciones en los centros de menores de Ceuta. Al parecer, varias menores migrantes huyeron de los centros denunciando abusos físicos por parte del personal. El jueves, la Fiscalía de menores de Ceuta recibió un informe con la denuncia policial, los informes médicos y psicológicos. Se tomó declaración a las jóvenes, y el área de menores de la ciudad, que ostenta su tutela, intervino.