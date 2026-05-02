DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso aspira a un Madrid sin “acoso político ni sectarismo”
DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó un Madrid libre de “acoso político y sectarismo”, que “no se dejará controlar por nada ni por nadie” y que dice “no” cuando alguien le quiere “torear”. Así lo expresó la dirigente regional en su discurso, marcadamente institucional, en el acto por el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, desde la Real Casa de Correos, donde destacó que en Madrid no hay cabida para “el nacionalismo ni las ideologías identitarias” que han hecho “perder el tiempo”.
“El buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región, sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid. Y sabe que esta es su casa y que estamos viviendo nuestro mejor momento”, defendió, a la vez que subrayó que son libres del “sectarismo” algo que permitió a los madrileños “apreciar lo que funciona, sin complejos”.
Por ello, aseveró que en la región se dice “sí” a toda idea buena y “no” a cuando alguien quiere “torearles”. “Ahí es cuando nos sale el anda y que te ondulen”, afirmó. Al hilo, Díaz Ayuso destacó su “preocupación” por la situación que atraviesa España y el “poco apoyo administrativo” que afirma que tiene, pese a ser “puerta de entrada para el mundo entero como región capital internacional”. “Somos la región más heterogénea que existe pues Madrid está hecha de todas las formas de ser español. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?”, se preguntó.
Es por ello que cree que hay que centrarse en proyectos estatales que reformen infraestructuras “pensando en la nación”, que repartan el agua de todos, incentiven a los médicos, reformen los transportes en todas sus formas para seguir vertebrando el país, que atraigan inversiones y que “cuiden de los autónomos, de la crisis de la familia y la falta de niños”. También tuvo palabras para la variedad internacional que se puede vivir en Madrid y para el campo, que “conecta con la niñez”, por ello, puso en valor la labor de agricultores y ganaderos, además de reivindicar los servicios públicos y el sistema sanitario de la región. Precisamente sobre esa repercusión internacional la presidenta ensalzó que el papa León XIV haya elegido Madrid dentro de sus primeras giras internacionales, algo que es “un orgullo” y le llena “de júbilo y responsabilidad”.
En el plano político, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, es “el uno” en la supuesta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, al considerar que no puede desvincularse de las actuaciones de su entorno más cercano. “Si la trama es delictiva o no, lo decidirán los jueces. Pero que el uno es Sánchez, como que yo soy la uno de la Comunidad. Si tu dos o tu tres y todo tu entorno están involucrados, tú no puedes tener más responsabilidad, porque has llegado al poder con ellos, gracias a lo que ellos han hecho”, señaló Ayuso. Acusó a Sánchez de haber “perdido el rumbo” y el “sentido democrático”, a la par que considera que aspira a mantenerse en el poder “todo el tiempo que pueda”.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, llamó a los siete millones de madrileños a condensar en las urnas en 2027 “toda la fuerza, toda la ilusión y todas las ganas” para lograr “el cambio” en la región tras 30 años de PP concatenados. Lo trasladó a los medios de comunicación a su llegada a la Rosaleda del Parque del Oeste, donde el PSOE-M celebró su acto paralelo por el Dos de Mayo al no haber invitado el Ejecutivo regional a ningún miembro del Gobierno. “Estamos celebrando el Dos de Mayo en un ambiente de ilusión, de ganas, de fuerza, de movilización absoluta para hacer posible que Madrid sea la vanguardia de las buenas políticas, de la política justa, de la política limpia, de la política del entendimiento y no de la política sectaria que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid”, lanzó el ministro.
Adelantó que para lograr este cambio van a dirigirse este año a siete millones de madrileños para explicarles “qué se va a hacer” si el PSOE llega al Gobierno autonómico, explicar las propuestas con énfasis en la defensa de la Sanidad Pública, atención justa a los mayores y a los migrantes. Preguntado por si quiere ser él el candidato de los socialistas madrileños, indicó que se presentará a las primarias porque cree que tiene “un buen proyecto para Madrid”. Advirtió, eso sí, que si hay otro militante que crea que tiene un proyecto de región mejor “tiene el derecho y la obligación de presentarse”. “¿Y por qué digo la obligación? Porque en el Partido Socialista votamos. Y una vez que votamos, trabajamos todos para ganar”, incidió.
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