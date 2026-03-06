Balance antes del 8M: fallos en pulseras, debate sobre el burka y diez mujeres asesinadas en lo que va de año

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, llega este 2026 en España en un contexto marcado por los fallos en las pulseras para maltratadores, el debate sobre el burka y un arranque de 2026 negro en violencia machista, con diez mujeres y dos niños asesinados. Así, organizaciones de mujeres volverán a salir a las calles para reclamar medidas y avances legislativos que consideran todavía pendientes.

Según datos del Ministerio de Igualdad, han sido asesinadas en lo que va de año diez mujeres por violencia de género. La mitad de las víctimas contaban con denuncia previa contra sus presuntos agresores y cuatro tenían medidas vigentes. Por comunidades, Andalucía cuenta este año con el mayor número de crímenes machistas, con tres. Le sigue la Comunidad Valenciana, con dos; y Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra, con uno.

Además, en lo que va de año han sido asesinados dos menores, presuntamente a manos de su padre. Uno de ellos en Canarias y otro en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos también tenía denuncia previa contra su presunto agresor.

En España hay un total de 103.461 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género con seguimiento policial dentro del Sistema VioGén, según datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press. De ellos, 53.716 son casos de menores a cargo de la víctima.

Más allá de las cifras de violencia, el movimiento feminista llega al 8 de marzo con una agenda cargada de reivindicaciones y reformas pendientes. Entre ellas destacan el refuerzo de las políticas de protección de víctimas de violencia de género tras los fallos en las pulseras para maltratadores, de los que alertó el la Fiscalía General del Estado (FGE) en su memoria correspondiente al 2024.

Precisamente, el Ministerio de Igualdad pidió la semana pasada por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores, para mejorar cuestiones que "dificultan" la efectividad de los dispositivos.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo puso de manifiesto en la misiva el "mal uso" de los dispositivos por parte de los inculpados, así como los incumplimientos de las obligaciones asociadas a esta medida judicial. También recogió los supuestos en los que la distancia de prohibición de aproximación a la víctima es inferior a 350 metros, que es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema, y los casos en los que el domicilio del inculpado se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente.

De la misma manera, desde Igualdad alertaron de los casos en los que el nivel de cobertura es "deficiente" en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima. Estas advertencias tienen lugar después de que el año pasado la Fiscalía avisase de errores en las pulseras para maltratadores.

Asimismo, este 8M, a las reivindicaciones clásicas sobre la brecha salarial, violencia machista o conciliación, se ha sumado la discusión sobre el uso del burka y prendas que cubren total o parcialmente el rostro. El debate no es nuevo pero en los últimos meses ha ganado visibilidad política y mediática en España, con una votación en el Congreso de una iniciativa de Vox para prohibirlo, que resultó rechazada por la Cámara Baja.

Igualmente, el Día Internacional de la Mujer llega en medio de la escalada bélica en torno a Irán. En España, el conflicto también ha irrumpido en el discurso político, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que defendió este miércoles en el acto institucional por el 8M que "los derechos de las mujeres y de las niñas nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses".

Leyes pendientes

A todo ello, se suman iniciativas legislativas que todavía no han salido adelante pero que forman parte de las principales reivindicaciones de una parte de las feministas. Entre las reformas que siguen pendientes destaca la futura ley contra la violencia vicaria, en la que trabajan actualmente los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia, con el objetivo de llevarla próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros.

En esta línea, Redondo reconoció este semana "algún escollo" en cuanto a la ley de medidas contra la violencia vicaria. "A mí me hubiera gustado desde luego que eso ya estuviera, pero creo que es más importante que el texto sea un texto correcto técnicamente, jurídicamente intachable y que nos permita avanzar que no anticipar una o dos o tres semanas", indicó.

Otras de las normas que continúan pendientes en materia de igualdad son las leyes contra la trata y la de abolición de la prostitución, debates muy activos dentro del movimiento feminista.

Subvenciones para entidades abolicionistas

De hecho, el Ministerio de Igualdad ha propuesto recientemente exigir que las entidades solicitantes de subvenciones para programas de prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres reconozcan expresamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres, cuestión que ha dividido, una vez más, a las feministas, que unas consideran "lógico" y otras una "imposición ideológica".

En paralelo, las movilizaciones previstas para el 8 de marzo volverán a reflejar las distintas sensibilidades dentro del movimiento feminista. En el caso de Madrid, marcharán por las calles de la capital dos manifestaciones diferentes, pero a la misma hora, a las 12:00. Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid saldrá desde Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y el sublema "Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas". Mientras, la Comisión 8M lo hará desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema "Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes".