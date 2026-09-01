Balance de la crisis migratoria en Ceuta: 3.519 migrantes regresados, 214 expulsados y permanecen 1.612 menores

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

El Gobierno ha informado de que 3.519 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta entre el 10 y el 31 de agosto, mientras que otros 214 han sido expulsados, según ha detallado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha precisado además que actualmente hay 1.612 menores filiados en el sistema de protección de la ciudad autónoma.

De ellos, 1.129 llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de julio, mientras que aproximadamente otros 500 ya se encontraban en la ciudad antes de esa crisis migratoria.

El ministro ha reconocido que resulta "imposible" determinar cuántos menores permanecen actualmente en Ceuta sin haber sido filiados. En este sentido, ha reclamado habilitar cuanto antes espacios específicos que permitan completar la identificación y tramitar los correspondientes procedimientos administrativos.

Relacionado Rusia niega cualquier implicación en la crisis migratoria de Ceuta y exige pruebas a España

Más de 3.400 plazas habilitadas

Torres también ha señalado que se han habilitado más de 3.400 plazas para migrantes y ha anunciado la creación de nuevos espacios destinados a su acogida en Ceuta.

El ministro ha considerado "imprescindible" disponer de espacios acotados en la ciudad autónoma para poder realizar las filiaciones, gestionar las devoluciones y completar los expedientes administrativos de los migrantes.

El Gobierno y las autoridades ceutíes trabajan así en reforzar los recursos disponibles mientras continúa la gestión de las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio.