Bernabé acusa a Mazón de manipular datos en la dana: “Sustrajo y manipuló pruebas”

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, aseguró en el Congreso que el Gobierno autonómico de Carlos Mazón “sustrajo y manipuló pruebas” para tratar de evitar que se conociera lo ocurrido el día de la dana del 29 de octubre de 2024, en el que murieron más de 220 personas. “Lo que pasó el día 29 fue la anatomía del despropósito”, resumió.

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana, Bernabé reiteró sus acusaciones de falta de previsión y de inoperancia contra la Generalitat valenciana en aquellos días. Según explicó, el Gobierno de España estuvo a disposición de la dirección de la emergencia, dando información en tiempo real, pero la Generalitat no dio toda la información, ni las llamadas del 112, ni el análisis de sus registros, por lo que la coordinación “fue asimétrica”.

A diferencia de años anteriores, en 2024 no hubo una reunión previa de coordinación ante la previsión de las danas. La preemergencia se activó el día 24 y la alerta roja se declaró la misma mañana del 29. En ese contexto, Bernabé tenía una cita en Córdoba y la canceló, llamó a la directora de Protección Civil del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, para tener activada la Unidad Militar de Emergencias, y a las 12:20 horas llamó a la consejera Salomé Pradas para decir que tenía la UME a su disposición.

La Generalitat desatendió el ofrecimiento y, a su juicio, eso fue un punto de inflexión, ya que se habrían ganado más de cinco horas “vitales”: “Si eso se hubiese hecho a las doce de la mañana, que es cuando yo se lo pedí, probablemente todo hubiese cambiado radicalmente. Ahí era donde había que hacerlo. Después, a partir de las cinco de la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) todo era un caos, porque ya era tarde y ahí lo que intentábamos era atender las emergencias que iban saliendo a cada momento -sostiene-. Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde”.

Convocatoria del CECOPI

Contó además que no fue convocada al Cecopi hasta las cinco de la tarde y sospecha que, si ella no hubiera avisado a las 12:20, ni siquiera la habrían citado. Horas después habló con el ministro Fernando Grande Marlaska, pero ya cuando sonaba el mensaje de alerta pasadas las ocho de la noche, y también con la vicepresidenta, que había hablado con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras horas de estar desconectado. Pilar Bernabé subrayó que fue la primera persona que habló de un desbordamiento en una ciudad de la Zona Cero, a las siete y cinco de la tarde, cuando se volvió a conectar después de hablar con la alcaldesa de Paiporta. “¿Cómo iba a imaginar que no hacían su trabajo?”, añadió.

Asimismo, rechazó la idea de que el Gobierno debía haber quitado las competencias a la Generalitat, pues era la Administración más pegada al terreno ya la que tenía en su mano las herramientas, y dar ese paso desde el Estado habría sido “peor”. Respecto a las labores de reconstrucción, Bernabé destacó que el Estado invirtió más de 9.600 millones de euros desde el Gobierno y que el consorcio ya pagó más del 90% de las compensaciones.