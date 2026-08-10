Mirando a Roma para no mirar a Rabat
Ni historia, ni relato: instante
Estamos acostumbrados durante toda nuestra vida de que lo anterior era historia bien relatada, qué fue lo que aprendimos durante nuestra época de estudiantes, en estos tiempos que vivimos la historia se fue convirtiendo en relato, pequeños documentos que nos decían lo que había que había pasado recientemente. En estos momentos ni historia ni relato lo que vivimos es exactamente el instante que estamos viendo pasamos rápidamente de ese instante al otro instante y olvidamos el anterior. Es un gran cambio en relación con todos lo sucedido en la historia de la humanidad, pasamos a vivir lo que es lo que vemos en ese momento y eso es lo importante nada nos recuerda lo anterior. Supongo para los historiadores venideros que reflejar lo que está pasando en estos momentos tiene que ser difícil de entender y de comprender. Hemos vivido recientemente el campeonato mundial de fútbol en el que España quedó campeona ¿cuánto tiempo cuánto tiempo ha durado? Lo suficiente para que los medios de comunicación lo diesen a conocer en todo el mundo, pero ya ahora estamos en otro momento diferente y eso se ha olvidado por completo. No lo dudemos. Vivimos en instante, vivimos en el acontecimiento, no nos preocupa lo sucedido hace poco tiempo pensamos en lo que estamos viviendo, quizás también en el próximo futuro, no muy lejano, más bien a corto plazo. Sí, vivimos el tiempo presente y como máximo pensamos en el próximo futuro sin hacer más planes. En eso en eso nos diferenciamos de las generaciones anteriores, por eso he dicho que va a ser difícil recopilar todo lo sucedido en estos momentos históricos solo recordaremos instantes fotográficos instantes sucedidos, lo demás ni relato ni historia.
Va a ser difícil recopilar todo lo sucedido en estos momentos históricos solo recordaremos instantes fotográficos instantes sucedidos, lo demás ni relato ni historia.
No sé el tiempo que va a durar la sociedad, tal como la conocemos ahora. Lo que sí es cierto es que como en otras ocasiones dentro de un cierto tiempo, la sociedad tomará otro rumbo, posiblemente como en otras veces lo decidan los jóvenes que ahora están viviendo esta sociedad. Por mucho que imaginemos nunca podremos saber lo que va a suceder en los años venideros. No es ninguna sorpresa, ha sucedido siempre y por mucho que nosotros imaginamos nunca podremos llegar a acertar lo que nos viene a continuación. La sociedad futura para mí es la que están construyendo la juventud que en estos momentos está dominando el mundo, un mundo, cada vez más difícil de concebir, debido a la globalidad, lo que hace que lo que antes era occidente, ahora contempla al gran gigante asiático China y están empezando a ser importantes India y África.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
LEMBRANZAS
Ourense no tempo: álbum de verano | Arquiñas
MAIORES DE SAN AMARO
Plans para que os maiores desfruten fóra de casa en San Amaro
FIESTAS PATRONALES DE VIANA
Viana está en fiestas: ocho días de música, cultura y diversión