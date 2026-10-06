Besteiro afronta as eleccións “preparado para saír a gañar”

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ADELANTO ELECTORAL
O secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aplaudiu a decisión do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, de convocar eleccións, e deixou clara a disxuntiva que, ao seu xuízo, terá diante a cidadanía: “Nestas eleccións non só se vai decidir quen gobernará España nos próximos anos. Imos ter que elixir entre dereita ou dereitos”. Gómez Besteiro asegurou que os socialistas galegos están “preparados para saír a gañar estas eleccións” e reivindicou o PSdeG como “o único partido que ten a forza, a capacidade e, o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político á extrema dereita e a esa dereita extrema”.
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