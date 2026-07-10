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Bolaños, tras llamar Argüello "banda de ladrones" al Gobierno: "¿Y si calificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?"
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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, para mostrar su rechazo a unas declaraciones en las que el también arzobispo de Valladolid afirmó que cuando un Estado olvida la ética "se convierte en una banda de ladrones" y añadió: "A las pruebas me remito".
En la misiva, Bolaños expresa su "sorpresa" por estas palabras pronunciadas durante una Escuela de Verano organizada por la CEE, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI.
El ministro considera que ese planteamiento es "injusto" y "profundamente contraproducente" y plantea una comparación para ilustrar su desacuerdo: pregunta qué ocurriría si un miembro del Gobierno calificase a toda la Iglesia como una "banda de agresores sexuales". Según señala, una afirmación así sería "falsa y profundamente injusta".
Bolaños recuerda además que, en sus conversaciones con Argüello, nunca ha recurrido a descalificaciones de ese tipo y reclama que las relaciones entre ambas instituciones se basen en la "moderación, el respeto y la justicia", en lugar de la "exageración y el partidismo".
Asimismo, defiende la colaboración entre el Gobierno y la Iglesia y pone como ejemplo el éxito de la reciente visita del Papa León XIV a España, fruto, según indica, de la cooperación institucional.
El ministro concluye confiando en que las palabras del Pontífice sobre la necesidad de "custodiar la palabra para desarmar el lenguaje" sirvan de inspiración a Argüello para mantener unas declaraciones públicas más respetuosas con las instituciones y la sociedad.
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