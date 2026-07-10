Bolaños, tras llamar Argüello "banda de ladrones" al Gobierno: "¿Y si calificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, para mostrar su rechazo a unas declaraciones en las que el también arzobispo de Valladolid afirmó que cuando un Estado olvida la ética "se convierte en una banda de ladrones" y añadió: "A las pruebas me remito".

En la misiva, Bolaños expresa su "sorpresa" por estas palabras pronunciadas durante una Escuela de Verano organizada por la CEE, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI.

El ministro considera que ese planteamiento es "injusto" y "profundamente contraproducente" y plantea una comparación para ilustrar su desacuerdo: pregunta qué ocurriría si un miembro del Gobierno calificase a toda la Iglesia como una "banda de agresores sexuales". Según señala, una afirmación así sería "falsa y profundamente injusta".

Bolaños recuerda además que, en sus conversaciones con Argüello, nunca ha recurrido a descalificaciones de ese tipo y reclama que las relaciones entre ambas instituciones se basen en la "moderación, el respeto y la justicia", en lugar de la "exageración y el partidismo".

Asimismo, defiende la colaboración entre el Gobierno y la Iglesia y pone como ejemplo el éxito de la reciente visita del Papa León XIV a España, fruto, según indica, de la cooperación institucional.

El ministro concluye confiando en que las palabras del Pontífice sobre la necesidad de "custodiar la palabra para desarmar el lenguaje" sirvan de inspiración a Argüello para mantener unas declaraciones públicas más respetuosas con las instituciones y la sociedad.