Las borrascas dejan pérdidas de más de 3.000 millones de euros en Andalucía para el sector agrario

El paso del Río Guadalquivir por Córdoba como consecuencia de la borrasca Leonardo,

Las intensas lluvias por las borrascas en Andalucía que se han cobrado la vida de una persona en Málaga también dejan un impacto muy grande en el sector agrario que se ha visto gravemente afectado.

De acuerdo con estimaciones de la Junta de Andalucía se prevé una pérdida en torno al 20% de la producción agraria en Andalucía, esto se traduce en más de 3.000 millones de euros en un sector que en 2024 alcanzó un valor de 17.000 millones de euros.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, informó este domingo que las últimas borrascas que están afectado a Andalucía han provocado más de 10.000 incidencias y el desalojo de más de 11.000 andaluces de sus viviendas, además de "pérdidas y daños millonarios en infraestructuras que afectan a los principales sectores económicos de la comunidad autónoma".

Fernández-Pacheco agregó, “hasta que no baje el agua no sabremos exactamente cuáles son las consecuencias reales en nuestro campo".

Por su parte, la Junta de Andalucía anunció que desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio "para evaluar, analizar y acompañar, con el objetivo de que las ayudas lleguen de manera urgente".

El consejero andaluz pidió a los andaluces que no bajen la guardia, eviten desplazamientos innecesarios y que se garantice la seguridad de las personas.

"Una vez que pase la emergencia, nos vamos a dedicar a recuperar todo lo que las borrascas se han llevado y a reactivar nuestra economía cuanto antes", sentenció Fernñandez-Pacheco.