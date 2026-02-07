Más de 11.000 desalojados ya en Andalucía por el temporal

Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.

La comunidad andaluza registró más de 5.300 incidencias (5.310) como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, mientras que el acumulado desde el pasado 27 de enero asciende a un total de 9.509 incidencias. Además, las provincias de Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable, y el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 85.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde del viernes, detalló que la mayoría de las incidencias se concentraron en la provincia de Cádiz, con 1.921 casos. Le siguen Jaén (1.705), Sevilla (1.651), Granada (1.322), Málaga (965), Córdoba (870), Almería (663) y Huelva (412).

Asimismo, Sanz lamentó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer que se lanzó al río Turvilla para intentar salvar a su perro en la localidad malagueña de Sayalonga y que fue recuperado en la tarde del viernes por los servicios operativos de un amplio dispositivo de búsqueda que se había desplegado en la zona para intentar localizarla. En la Casa de la Cultura de San Martín del Tesorillo se atendió también el viernes a una mujer enferma crónica y con patologías previas que sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció en el lugar.

Agua Potable

Por otro lado, continúan las incidencias en la red de agua potable en varios municipios malagueños, granadinos y gaditanos. En este sentido, el Comité Asesor señaló una novedad como la utilización de unas máquinas generadoras de agua que, mediante la captación de la humedad atmosférica, son capaces de producir agua potable para garantizar el suministro de este recurso básico de primera necesidad.

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) informó que el temporal provocado por la borrasca Marta causó el corte de hasta 168 carreteras en España por inundaciones y desprendimientos, 137 de ellas en Andalucía, con Cádiz como la provincia más afectada. La DGT informó que están cortadas de la red principal en Cádiz, la A-48 en Bejer de la Frontera; en Jaén, la A-44 en Campillo de Arenas hacia Granada, y la A-32 en Villacarrillo, en sentido Albacete, aunque estas carreteras cuentan con desvíos debidamente señalizados.

La Dirección General de Tráfico pidió especial precaución a los conductores que vayan a circular por Extremadura y Andalucía ante la llegada de más lluvias en estas regiones. Así, insisten en que se eviten desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables ni ríos cuando se circule. Asimismo, en varios puntos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid es imprescindible llevar cadenas y neumáticos de invierno.

Moreno: “Solo en las carreteras harán falta más de 500 millones”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió ayer de que el impacto económico del tren de borrascas en Andalucía “va a ser millonario” y señaló que el Ejecutivo andaluz va a trabajar para “para movilizar todos los recursos presupuestarios a nuestro alcance”, pero “todas las administraciones tenemos que meter el hombro”.

Moreno, en rueda de prensa en Córdoba, donde visitó zonas inundadas como consecuencia de la borrasca Leonardo, agradeció, en primer lugar “la cooperación y coordinación con todas las administraciones”. “Este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones tan adversas solo se pueden superar desde la cooperación, la colaboración y la unidad”.

En su intervención, Moreno se refirió “al impacto” que está teniendo en Andalucía este río atmosférico “nunca antes visto en nuestra tierra” y aseguró que “el impacto económico va a ser millonario”. En este sentido, agregó que aún “no ha terminado” el temporal, y cuando pase, previsiblemente el martes o miércoles, “de una vez por todas todo este frente” se hará la cuantificación de daño; pero “ya podemos decir que esta circunstancia ha golpeado muy duramente a nuestro sector primario”, la agricultura, ganadería y pesca.

En relación con el ámbito de las infraestructuras que dependen de la administración autonómica, precisó que “solo en nuestras carreteras, ya el impacto de las obras que se tienen que hacer para volver a ponerlas en marcha supera los 500 millones de euros”.

Continúa el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos de Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activos los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche y Henares por el paso de la borrasca Marta. Concretamente en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes), San Fernando (Madrid) y Valdepedas (Patones). Por su parte, el río Alberche mantiene este aviso a su paso por Aldea del Fresno.

Extremadura mantiene activos todos los planes de emergencia

La Junta de Extremadura anunció que se mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad autónoma (Platercaex) en toda la región, esto es, el plan director para la gestión de todas las emergencias autonómicas. También que mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda Extremadura, con base en los desembalses.

Sánchez lamenta la muerte del conductor de una quitanieves en Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó, a través de la red social X, el fallecimiento del conductor de una quitanieves en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila) ocurrido en la tarde de ayer. El varón conducía una máquina quitanieves perteneciente a la Red de Carreteras del Estado. El accidente tuvo lugar a raíz de una salida de vía del vehículo, que cayó unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle.