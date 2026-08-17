Vivas informará a la Justicia de que Ceuta está en peligro

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, anunció que trasladará al Poder Judicial la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio e indicará a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que "Ceuta está en peligro".

Así lo comunicó el dirigente ceutí en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la ciudad autónoma. En la comparecencia, Vivas reiteró que Ceuta no se va a "rendir" y que el Gobierno de la ciudad va a continuar pidiéndole al Ejecutivo que encabeza el presidente, Pedro Sánchez, que "cumpla con sus obligaciones" y actúe con firme determinación.

"Yo tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quieren recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro", expresó Vivas.

Endurece sus críticas

Vivas endureció sus críticas hacia el Gobierno por la "falta de respuestas" y su pasividad. Así, se preguntó "si la pasividad del Ejecutivo busca no molestar a Marruecos".

La crisis supuso una agresión lo suficientemente "importante", defendió, como para que el Estado despliegue "todos los medios necesarios" para ponerle fin a sus consecuencias. Algo que, según lamentó, todavía no ha ocurrido pese a contar con "capacidades suficientes" para devolver la normalidad a Ceuta en un plazo no superior a 30 días.

En este sentido, el mandatario ceutí acusó al Gobierno de "maquillar la realidad" afirmando que en 48 horas Ceuta recuperó su normalidad y solo quedaban "2.500" personas de las que entraron en la avalancha del día 30. "¿Cuál es la razón para esta pasividad?", planteó.

Vivas apuntó a tres posibles explicaciones: "ineptitud", "irresponsabilidad" o que el Ejecutivo esté evitando actuar para "no molestar al vecino" y preservar lo que definió como "pseudo buenas relaciones" con Marruecos.

El presidente de Ceuta cargó asimismo contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por su actuación durante su primera visita a la ciudad este domingo, al considerar que eludió responsabilidades.