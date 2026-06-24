Buscador | Consulta cuándo y dónde se han superado los 40 ºC en España

REGISTROS HISTÓRICOS
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España ha acumulado en los últimos años un incremento notable de episodios en los que se superan los 40 grados en el mes de junio, según los registros históricos disponibles desde 1920. Estos valores extremos se han dado en distintas provincias y estaciones meteorológicas repartidas por el territorio nacional.
El análisis de las series de temperatura muestra que los episodios de calor más intenso no se concentran en el pasado, sino en la actualidad, con una mayor frecuencia en las últimas décadas. En concreto, el 44% de los registros por encima de 40 ºC en junio se han producido a partir de 2019, lo que evidencia una tendencia reciente hacia veranos más extremos.
Estos datos permiten observar la evolución del calor en España durante más de un siglo y ponen de relieve la creciente recurrencia de temperaturas excepcionalmente altas en el inicio del verano.
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