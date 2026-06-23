Este 23 de junio podrá ser el más caluroso de la historia de España

España afronta este martes 23 de junio de 2026 el ojo del huracán de la primera gran ola de calor del verano. De cumplirse los pronósticos de los meteorólogos, esta jornada —que marca el tercer día de este sofocante episodio— tiene altas probabilidades de alcanzar el dudoso honor de ser el 23 de junio más cálido desde que se tienen registros históricos en nuestro país. La gravedad de la situación ha obligado a ampliar los mapas de riesgo, sumando una nueva comunidad autónoma a los avisos, lo que eleva a 16 las autonomías en situación de alerta por valores térmicos extremos.

El terreno para este hito climatológico se preparó durante el lunes, una jornada en la que el municipio jiennense de Andújar tocó el techo de los 45 grados. El calor extremo no dio tregua tampoco en la mitad norte peninsular, una zona poco habituada a estas temperaturas y cuyas calles quedaron completamente desiertas tras registrarse 42 grados en Aragón, Navarra y Cataluña, y hasta 41 grados en Euskadi.

Un martes infernal con el mapa teñido de rojo

Lejos de encontrar un respiro, el pronóstico para este martes indica que lo peor de la ola de calor está por llegar. Las alertas máximas se concentran en el interior del País Vasco, que inicia un bloqueo de tres días en situación de riesgo extremo, y en la comarca de Liébana, que encadena su segunda jornada bajo avisos severos.

El desplome de los récords históricos planea sobre las principales estaciones meteorológicas del país, con especial atención a lo que pueda ocurrir en capitales como Madrid, Bilbao o Córdoba. Los termómetros amenazan con superar los 44 grados en Jaén y en el valle del Guadalquivir, mientras que el aviso rojo se extiende con fuerza hacia el norte, donde ciudades como Pamplona o Logroño, así como amplias zonas de Castilla y León y el centro de la Península, rebasarán con facilidad la barrera de los 40 grados en un día que se perfila como auténticamente infernal.