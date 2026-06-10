DENDE SEIXO-ALBO
Unha lección de humanidade
DENDE SEIXO-ALBO
A visita de León XIV significou un chute de ledicia e de enerxía polas verbas que dixo referíndose a moitos asuntos que hoxe en día preocupan non só a nivel de Estado senón tamén a nivel mundial. Unha lección de humanidade nun mundo complexo que camiña a moita velocidade e que esta a perder referentes éticos e morais básicos que sempre foron o sustento da familia e da humanidade. Nas súas verbas, o papa deixou moi claro que o enfrontamento e a falla de cooperación dentro dun país entre o Goberno e o non permanente da oposición, non levan a ningures e soamente crean enfrontamento social. Tamén lanzou un aviso referíndose ós falsos mensaxes que van contra os menos desfavorecidos e os emigrantes. Mensaxes que circulan polas redes e que proclaman algúns políticos sen ningún tipo de pudor. Todas esas mensaxes que van contra o diferente e das que debemos fuxir, agochan tras de si un racismo e un supremacismo que arrepía e que non augura nada bo. O papa veu a lanzar unha mensaxe moi distinta á que se escoita na boca de moitos políticos deste noso Estado e incluso en parte do clero máis conservador.
E vendo as imaxes de asistencia masiva ós diversos actos pode resultar enganoso pensar que a relixión, a día de hoxe, vive un momento de aceptación masiva, cando non é así. Pode tamén resultar enganoso cando mesturar certo grao de espiritualidade coa práctica activa e permanente da relixiosidade. A realidade é moi distinta á que se vive na nosa sociedade. Primeiro, as parroquias sofren e visualizan a ausencia de xente nova nos actos relixiosos pois están quedando baleiras. A mensaxe que nelas se imparte dille moi pouco á xuventude e mocidade, polo que esta non ve aliciente no que alí se repite dende sempre sen darlle contestación a moitas das súas aspiracións.
Semella que unha cousa é a mensaxe que se dá coa visita papal e outra a realidade na base que mantén a estrutura piramidal desta institución
A Igrexa actual precisa pórse ó día en aspectos que, na vida da mocidade e da xuventude, xa levan moito tempo sendo normais. Precisa, nunha sociedade moi conformista e tamén moi nihilista, adaptarse ós tempos se non quere perder o tren, sentirse arroupada polos moitos crentes que hoxe viven arredados da súa mensaxe.
Con todo, semella que unha cousa é a mensaxe que se dá coa visita papal e outra a realidade na base que mantén a estrutura piramidal desta institución. A Igrexa actual ten diante de si retos e asuntos moi importantes que afrontar. O asunto do celibato obrigatorio, o acceso da muller ó sacerdocio, a adaptación de certos postulados á realidade mundial, como o do crecemento da poboación no mundo, e sobor de todo ter coherencia entre o que fai e o que se predica. Xa nada digo do asunto espiñoso do referido ós abusos da pederastia e sexuais.
A visita do máximo responsable da Igrexa na terra deixa ben á luz que esta milenaria institución ten moito que modelarse para adaptarse a uns tempos nos que, ás veces, resulta moi complexo e complicado distinguir o bo e o malo e o falso do certo. E xa se sabe que os chamados dogmas son moitas veces unha atadura que impide a adaptación e a interpretación acorde cos tempos. En fin, León XIV trouxo unha mensaxe chea de humanidade nun momento no que a sociedade o precisa, o que está moi ben. Mais a visita, tendo en conta o que din certas enquisas, non debera ser unha cortina de fume para obviar a perda de xente crente que camiña fora da institución relixiosa e que vai en aumento. Asi que, adaptarse ou fenecer. Non queda outra.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENDE SEIXO-ALBO
Unha lección de humanidade
Méjico/México
TINTA DE VERANO
Adios ríos…
TÍA MANUELA
Estrelas de ouro
Lo último
PREFERENTE FUTGAL
Mario Langa, el primero en llegar al Atlético Arnoia
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL
Turismo apoyará el proyecto del huerto medicinal de Doade