La nueva tendencia electoral de crear canciones con Inteligencia Artificial (IA) y memes en redes sociales de los partidos “irá a más” después de las elecciones, según coinciden varios expertos. Auguran que las futuras campañas estarán protagonizadas por redes sociales y tecnología. Todo empezó con “Yo sí te voy a votar”, canción generada por IA a favor del PSOE tras el mensaje de la portavoz del PP, Ester Muñoz. Le siguieron el remix “Anatop at” del PP, “Prioridad Nacional” de VOX y “Emilio del barrio”, que presenta al candidato de Frente Amplio. La cadena que generó la estrategia socialista empujó al resto a “subirse a una ola” que, según los expertos, “no suma mucho” pero “penaliza si no lo haces”.

El politólogo de la Universidad Pontificia de Comillas Javier Martín Merchán sostiene que la campaña del PSOE emula la que llevó a cabo Hugo Chávez en 2012. “Paradójicamente, la campaña de Chávez en el 2012 está influyendo la campaña de todos los partidos en España”, afirma. A su juicio, los “bailecitos”, las canciones, las camisetas rojas y el enfoque personalista y sentimentalista beben “directamente” de aquella campaña “positiva” y “muy propia de los populismos latinoamericanos”.

Obligados

Según Martín Merchán, el resto de partidos no había planteado una campaña así y “se vieron obligados a sacar su cancioncita y subirse al carro”, como hizo el PP con “Anatop at”, un fenómeno “curioso” pero “eficaz”. Añade que la estrategia, “muy bien hecha”, nació fuera del equipo de campaña, lo que le dio “mucho más impacto”. El éxito del meme, explica, radica en que la imagen de rapero con la que se pinta a Alberto Núñez Feijóo “no encaja nada con él”, lo que ha acercado al candidato a un electorado joven que lo veía como “un personaje aburrido”. Pedro De Alzaga, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, señala que el PP “ha hecho de la necesidad virtud”: convirtió “Anatop at”, un error de Feijóo en el Congreso, en su seña de identidad. Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Pablo-CEU, define como “politainment” esta incorporación de la política al entretenimiento.

Los tres analistas coinciden en que Prioridad Nacional encaja más con el perfil de VOX y no ha supuesto “tanto salto”. Para Ruiz de la Serna, es un “himno político tradicional” que convierte un eje del programa en una canción “perfectamente reconocible” en el discurso de Santiago Abascal. Sobre “Emilio del barrio”, dedicada a Emilio Delgado, Martín Merchán elogia la “finura” y “agudeza” con que Frente Amplio refleja su posición, pero augura que “más allá de Madrid, no tiene éxito”. “Peca de ser muy madrileño-céntrico”, explica.

Los expertos describen un formato “híbrido” en el que los medios siguen teniendo “importancia” pero están “eclipsados” por las redes y las nuevas tecnologías. Ignoran si volverán las canciones con IA, pero creen que los mítines serán “casi totalmente digitales”, con vídeos, canciones, deepfakes y otros recursos audiovisuales.

Leer la estrategia

Según De Alzaga, ya no es el partido quien marca el ritmo de la campaña, sino los usuarios de esta tecnología, que obligan a los partidos a cambiar de estrategia. Destaca a los creadores de contenido: antes se buscaba el medio tradicional para la entrevista clásica y ahora al influencer. “Muchas canciones no habrían tenido el impacto que han tenido sin estas personas con millones de seguidores haciendo el bailecito”, dice. María Sánchez-Domínguez, directora del Máster en Estudios en Comunicación Política de la UCM, asegura que escuchar la “playlist” de cada partido es “leer su estrategia”. Sus claves son la humanización y emoción de la música, el bajo coste y la viralidad de la IA, y la “desactivación de la burla” de los candidatos mediante el meme. Las canciones “movilizan”, dice, pero su valor es “marcar la conversación”. “Para muchos jóvenes, ese audio es su primer contacto con la campaña. Lo sabremos el domingo, y sobre todo cuando lo estudiemos con datos”, zanja.