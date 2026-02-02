Carme recibe el primer trasplante de cara del mundo de un donante tras su eutanasia

Carme, la paciente que recibió el primer trasplante de cara con órganos de una persona que murió por eutanasia

El Hospital Vall d`Hebron de Barcelona se conviertió en el primero en realizar un trasplante de cara con la donación de una persona que murió por eutanasia. Este fue recibido por Carme, una mujer que estando de vacaciones en Canarias en julio de 2024 sufrió la picadura de un insecto que acabó en infección, sepsis y necrosis en diversos órganos de su cuerpo como la cara.

Este trasplante facial es el sexto que se lleva a cabo en España, el tercero realizado en el Vall d 'Hebron y el 54 a nivel mundial, explicó en rueda de prensa María José Abadías, directora asistencial del hospital catalán.

Por su parte, el coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Vall d`Hebron, Alberto Sandiumenge, detalló que se trata de un procedimiento "muy difícil y muy complejo" y que, en este caso, se ha requerido la participación de más de 100 personas y muchos meses de reuniones.

Proceso y planificación

En diciembre de 2024, Carme acude por primera vez al hospital catalán donde conoce a Joan-Pere-Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

Tras los análisis Barret mencionó a la paciente todas la opciones entre ellas el trasplante de cara y tras la aceptación se comenzaron los trámites para realizar el procedimiento.

Para este tipo de procedimientos que se realiza únicamente en 20 centros del mundo y pueden durar entre 15 y 24 horas, donante y receptor deben: compartir sexo, grupo sanguíneo y presentar unas medidas antropomórficas de la cabeza similares.

El equipo médico y la paciente que recibió el trasplante, en el Hospital Vall d'Hebron | David Zorrakino / Europa Press

En este caso, antes de la intervención se realizaron TACs a la donante y la receptora, algo que fue posible al tratarse de alguien que iba a recibir la eutanasia y que ya sabía que iba a donar; a partir de ahí, se realizaron modelos tridimensionales digitales y una máscara de silicona para aplicar a la zona facial de la donante, reconstruyendo al zona intervenida.

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Joan-Pere Barret, ha explicado que se trata del primer trasplante de cara con planificación 3D con guías de corte de la receptora y la donante simultáneamente, lo que ha sido posible gracias a que esta última iba a recibir la eutanasia, lo que permitió planificar con antelación y detalle el trasplante y crear los modelos tridimensionales.

La donante

Fue una mujer de mediana edad que solicitó la eutanasia por problemas genéticos y "para no dejar que fuese la enfermedad que decidiera por ella" quiso dar, entre otros órganos, la cara, si era oportuno.

Barret ha explicado que él y su equipo conocieron a la donante: "Os podéis imaginar que no pueden haber palabras para expresar la intensidad emocional y magnitud del momento. Lo único que quería saber la paciente era si podía donar la cara. Y la respuesta, obviamente, era positiva".