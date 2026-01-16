Otro récord de trasplantes en Galicia con 429 operaciones en 2025

Los trasplantes en Galicia continúan batiendo récords con 429 intervenciones y 143 donantes en 2025, cifras que permitieron “salvar una vida” al día el año pasado, según anunció el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance acompañado por la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos, Marisa López, y por la coordinadora autonómica de trasplantes, Encarnación Bouzas.

“Gracias a la generosidad de los gallegos y a la profesionalidad de los equipos de nuestros hospitales, conseguimos realizar más de un trasplante diario, lo que se traduce en más de una vida salvada por día”, destacó el conselleiro de Sanidade.

De la cifra total de trasplantes del pasado año, 229 fueron de riñón, de los que 22 procedían de donantes vivos; 116 de hígado; siete de páncreas; 26 de corazón y 51 de pulmón. Estos 429 trasplantes beneficiaron a un total de 420 pacientes, ya que algunos casos fueron de trasplantes multiorgánicos.

Gómez Camaño, además de los buenos datos de la actividad, destacó los hitos según distintos tipos de trasplantes realizados. Los trasplantes pancreáticos, que son los más complejos, experimentaron la mayor subida: se incrementaron un 75% con respeto al año anterior, desde los cuatro realizados en 2024 a los siete de 2025.

Asimismo, subrayó la subida del 10% en los trasplantes renales, también con nuevo récord, alcanzando la cifra más alta desde que en el año 1981 comenzó el programa de trasplantes en Galicia. También en 2025, la sanidad gallega alcanzó la tercera cifra más alta de trasplantes pulmonares desde que en 1999 comenzó este programa en A Coruña.

En cuanto a la donación de tejidos, en 2025 se contó con 211 donantes de córneas, 64 de huesos y 36 de segmentos vasculares. Destacan también que la tasa de donantes continúe en aumento, concretamente un 4% más que el año anterior y acercándose a la tasa de 53 donantes por millón de habitantes (52,8 en concreto), con lo que se superarían las recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplantes. Por otra parte, Gómez Camaño puso el foco en otro factor “clave” para el crecimiento de los trasplantes: la consolidación de la donación en asistolia, iniciada en 2012 -de fallecidos por paro cardiorrespiratorio irreversible, no por muerte encefálica-. En 2025, estos trasplantes superaron por primera vez en Galicia a las donaciones de muerte encefálica.

Causa de la muerte

En cuanto a la causa principal de muerte de los donantes, los factores principales fueron los accidentes cerebrovasculares, con un 53%, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos por accidente no de tráfico, con un 11%, mientras que los accidentes de tráfico fueron ya solo el 1%. La edad media fue de 62 años.

Los comparecientes destacaron también el impacto de la Ley de la eutanasia, que desde 2021 permitió que 60 personas pudieran ser trasplantadas. El conselleiro mostró su agradecimiento a los familiares de los fallecidos que, en muchos casos, son los responsables de cumplir los deseos de los donantes. En concreto, ocho de cada 10 familias dicen sí a la donación, con lo que las negativas quedan por debajo del 20% (19,7%, tres puntos menos respecto al año anterior y consolidando una tendencia decreciente).