Los chats entre Zapatero y su secretaria con alusiones a contactos internacionales y gestiones empresariales, bajo investigación

Mensajes intervenidos entre Zapatero y su secretaria sobre gestiones y contactos internacionales analizados en la causa Plus Ultra.

Una investigación judicial en curso en la Audiencia Nacional ha incorporado un conjunto de mensajes y comunicaciones entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, dentro del denominado caso Plus Ultra.

Según el informe policial, en uno de los mensajes fechados en mayo de 2025, el expresidente habría indicado: “Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia”, en referencia al entonces mandatario Luis Arce. Estas comunicaciones forman parte de una serie de intercambios analizados por los investigadores en relación con posibles gestiones vinculadas a intereses empresariales en el extranjero.

El material incorporado al sumario apunta a que estas conversaciones podrían estar relacionadas con contactos con autoridades extranjeras y movimientos empresariales en el contexto de disputas económicas de compañías privadas, extremo que se encuentra bajo investigación judicial.

En otro de los mensajes incluidos en el informe, Zapatero pregunta por la “primera factura” de una consultora vinculada a su entorno empresarial. Asimismo, en distintas conversaciones aparecen referencias a la actividad de empresas investigadas y a gestiones internas relacionadas con su funcionamiento.

Uno de los textos destaca por una breve valoración del expresidente sobre una comparecencia pública: “Me ha gustado Leire”, en alusión a la intervención de la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en otra causa diferente.

Filtración de documentación y debate político

La documentación analizada incluye más de mil páginas de mensajes y agendas personales correspondientes a los años 2024 y 2025, donde se mezclan citas institucionales, gestiones privadas y comunicaciones personales.

Tras la difusión del material, el entorno del expresidente ha señalado que se estudian posibles acciones legales por la filtración de conversaciones privadas, al considerar que parte del contenido no estaría relacionado con la investigación judicial.

Por su parte, desde el PSOE se ha denunciado una vulneración de la privacidad y una exposición de información “ajena al objeto de la causa”, mientras que fuentes del Gobierno han expresado preocupación por la difusión de documentación sensible en procedimientos en curso.

Investigación abierta

El juez instructor, José Luis Calama, mantiene abierta la causa en la Audiencia Nacional sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y posibles delitos de tráfico de influencias. En este procedimiento, Zapatero figura como investigado, según consta en resoluciones judiciales.

Por el momento, las conclusiones del informe policial forman parte de la investigación y deberán ser valoradas por la autoridad judicial competente, sin que exista aún una resolución firme sobre los hechos analizados.