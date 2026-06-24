La UDEF atribuye a Zapatero un cobro de 200.000 euros por presunta intermediación con Bolivia

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros como presunta “contraprestación económica” por realizar gestiones de intermediación con el Ejecutivo de Bolivia.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, dichas actuaciones se habrían llevado a cabo para favorecer los intereses de la empresa peruana Grupo Gloria, facilitando contactos con autoridades bolivianas.

Presunto contrato simulado

Los investigadores apuntan a que el pago se habría articulado mediante un “contrato simulado” vinculado a una sociedad interpuesta, lo que habría permitido justificar la transferencia económica sin reflejar su naturaleza real, siempre según la hipótesis policial recogida en el informe.

Gestiones para reuniones en Bolivia

El informe de la UDEF indica que Zapatero habría realizado gestiones destinadas a organizar una reunión entre directivos del Grupo Gloria y representantes del Gobierno de Bolivia, en el marco de las relaciones institucionales que el expresidente habría mantenido en el país andino.

La investigación forma parte de las diligencias del denominado caso Plus Ultra, que instruye la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez José Luis Calama, y en el que se analizan presuntas irregularidades vinculadas a distintas operaciones empresariales y financieras.

Por el momento, las conclusiones recogidas en el informe policial deberán ser valoradas por el instructor y contrastadas en el marco del procedimiento judicial en curso.