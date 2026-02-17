Cinco adolescentes mueren en el incendio de un trastero en la azotea de un edificio en Barcelona

Efectivos de emergencias trabajan en el edificio de la calle Montseny, en Manlleu, tras el incendio que dejó cinco adolescentes fallecidos y cuatro heridos leves.

Cinco adolescentes han fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas leves en un incendio declarado la noche del lunes en un bloque de cinco plantas situado en la calle Montseny, en Manlleu (Barcelona).

El fuego se inició hacia las 21:10 horas en un trastero ubicado en la azotea del edificio. Por motivos que todavía se desconocen y que están siendo investigados, los jóvenes que se encontraban en el interior no pudieron salir por su propio pie. La identificación oficial se completará durante la mañana del martes, ya que algunos de los cuerpos estaban calcinados. A la espera de la autopsia, todo apunta a que podrían haber fallecido por inhalación de humo.

Investigación en marcha y luto oficial

Tras recibir el aviso, los Bombers de la Generalitat desplazaron 13 dotaciones al lugar. A su llegada, el inmueble ya había sido desalojado por los vecinos. El incendio quedó extinguido a las 21:41 horas, momento en el que los efectivos localizaron a la primera víctima. En el interior del trastero encontraron posteriormente a otros cuatro adolescentes sin vida.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) activó 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico. Las cuatro personas heridas fueron atendidas en el lugar; tres recibieron el alta y una cuarta rechazó el traslado hospitalario.

La investigación ha quedado en manos de los Mossos d'Esquadra, que tratan de esclarecer las causas del siniestro y determinar por qué los jóvenes se encontraban en la zona de trasteros.

El Ayuntamiento de Manlleu ha decretado tres días de luto oficial, con las banderas a medio palo, y ha convocado un minuto de silencio este martes a las 19:00 horas frente al consistorio. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado “conmocionado” y ha trasladado su pésame a los familiares y amistades de las víctimas, además de agradecer la labor de los servicios de emergencia.