Se cumplen cinco años de la erupción del volcán de La Palma; decenas de familias siguen viviendo en casas provisionales
LA HERIDA SIGUE ABIERTA
La erupción del volcán de La Palma sepultó 1.219 hectáreas, destruyó cerca de 3.000 edificaciones y dejó a unas 2.000 personas sin hogar; todavía quedan 60 viviendas modulares y de madera ocupadas
El volcán de La Palma cumple este sábado cinco años desde que comenzó a erupcionar en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso. Durante 85 días, la lava cubrió 1.219 hectáreas, destruyó 2.988 edificaciones, entre ellas 1.345 viviendas, y afectó a cientos de hectáreas de cultivos.
Cinco años después, la reconstrucción continúa. Unas 60 familias siguen viviendo en alojamientos provisionales, 39 de ellas en los contenedores instalados en Los Llanos de Aridane. El elevado precio de la vivienda y las dificultades para reconstruir mantienen a muchas personas fuera de sus hogares.
La vivienda, la gran asignatura pendiente
Los precios han aumentado con fuerza desde la erupción. En Los Llanos, el precio de la vivienda pasó de 1.358 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 a 2.543 en julio de 2026, mientras que los alquileres prácticamente se han duplicado.
El Ayuntamiento de Los Llanos construye 53 viviendas públicas, cuya finalización está prevista para diciembre. Además, todavía hay zonas como Puerto Naos y La Bombilla donde los vecinos no pueden regresar por la presencia de gases.
La reconstrucción también avanza en las carreteras y las zonas agrícolas. La carretera LP-2 supera el 30% de ejecución y tiene prevista su finalización para el primer trimestre de 2027.
La recuperación ha recibido miles de millones de euros de las distintas administraciones, aunque los afectados reclaman que las ayudas sean suficientes para recuperar unas viviendas equivalentes a las que perdieron. En septiembre de 2025, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la primera Ley de Volcanes de España.
Cinco años después, el volcán ya forma parte de la historia de La Palma, pero para muchas familias sus consecuencias siguen formando parte de su vida diaria.
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