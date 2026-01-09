Los cinco españoles liberados por Venezuela se encuentran ya en España
NINGUNA DECLARACIÓN
Los cinco españoles liberados el jueves por las nuevas autoridades en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, llegaron este viernes a Madrid por vía aérea, aunque no salieron de la terminal por la puerta utilizada por el resto de pasajeros del vuelo y no hubo declaraciones
Los cinco españoles liberados el jueves por las nuevas autoridades en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, llegaron este viernes a Madrid por vía aérea, aunque no salieron de la terminal por la puerta utilizada por el resto de pasajeros del vuelo y no hubo declaraciones.
"Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X, precisando que "han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos".
Albares, que ya habló con todos ellos por teléfono este jueves tras su liberación, ha trasladado que espera "poder verles pronto" y ha expresado su deseo de que "recobren la normalidad de sus vidas con rapidez".
Los cinco españoles, uno de ellos la hispano-venezolana Rocío San Miguel, han aterrizado este mediodía, tal y como había anunciado el propio Albares, en el aeropuerto de Barajas, donde se han concentrado un gran número de periodistas para poder recabar su testimonio sobre su liberación y el tiempo que han pasado recluidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, finalmente no han salido por la puerta habitual como el resto de pasajeros y no ha habido por el momento ninguna declaración. Desde Exteriores no se ha querido brindar en ningún momento detalles sobre su viaje de regreso por razones de privacidad y solo se ha confirmado que hasta el aeropuerto se ha trasladado para recibirles la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.
Los cinco españoles liberados por el momento --se estima que había en torno a una veintena, la mayoría con doble nacionalidad-- son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.
En cuanto a Rocío San Miguel es defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano y fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NINGUNA DECLARACIÓN
Los cinco españoles liberados por Venezuela se encuentran ya en España
INVESTIGADO COMO VIOLENCIA DE GÉNERO
Se busca al autor de una brutal agresión a una madre y su hija en Barcelona
Lo último