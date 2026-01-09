Los cinco españoles liberados por Venezuela se encuentran ya en España

El fundador de la ONG Refugiados sin fronteras, Sergio Contreras (2d), junto a familiares y amigos esperan la llegada a España de los españoles liberados por el gobierno venezolano

Los cinco españoles liberados el jueves por las nuevas autoridades en Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, llegaron este viernes a Madrid por vía aérea, aunque no salieron de la terminal por la puerta utilizada por el resto de pasajeros del vuelo y no hubo declaraciones.

"Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X, precisando que "han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos".

Albares, que ya habló con todos ellos por teléfono este jueves tras su liberación, ha trasladado que espera "poder verles pronto" y ha expresado su deseo de que "recobren la normalidad de sus vidas con rapidez".

Los cinco españoles, uno de ellos la hispano-venezolana Rocío San Miguel, han aterrizado este mediodía, tal y como había anunciado el propio Albares, en el aeropuerto de Barajas, donde se han concentrado un gran número de periodistas para poder recabar su testimonio sobre su liberación y el tiempo que han pasado recluidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, finalmente no han salido por la puerta habitual como el resto de pasajeros y no ha habido por el momento ninguna declaración. Desde Exteriores no se ha querido brindar en ningún momento detalles sobre su viaje de regreso por razones de privacidad y solo se ha confirmado que hasta el aeropuerto se ha trasladado para recibirles la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

Los cinco españoles liberados por el momento --se estima que había en torno a una veintena, la mayoría con doble nacionalidad-- son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

En cuanto a Rocío San Miguel es defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano y fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.