Trump cancela el segundo ataque "previsto" sobre Venezuela tras la liberación de presos políticos
Para el norteamericano, ha sido "un gesto muy importante e inteligente" que se suma a la "cooperación" que Delcy Rodríguez está manteniendo en asuntos energéticos
Estados Unidos no volverá a atacar Venezuela, al menos por el momento. La operación "parece innecesaria", a ojos del presidente Trump, a la vista de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha iniciado una "gran" liberación de presos políticos "como muestra de su búsqueda de la paz".
"Es un gesto muy importante e inteligente", ha sostenido el mandatario norteamericano a través de sus redes sociales, que se une al "trabajo conjunto" en las tareas de reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasística del país caribeño. "Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente", ha sostenido, si bien ha puntualizado que la flota de la Armada permanecerá apostada "por motivos de seguridad".
El anuncio de esta decisión llega tan solo unas horas después de que el Senado de Estados Unidos aprobase —con el voto de varios republicanos junto al de los demócratas— una resolución para impedir que Trump utilice la fuerza militar contra Venezuela.
