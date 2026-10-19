Cinco muertos en un nuevo episodio extremo de lluvias en la Comunitat Valenciana

La dana Adam dejó en la Comunitat Valenciana una jornada de angustia y rescates a contrarreloj. Oliva, en la Safor, fue el municipio más castigado de un temporal que ya suma cinco fallecidos en España (dos en Oliva, uno en Sagunto, otro en Barcelona y otro en Málaga) y que descargó acumulados de hasta 700 litros por metro cuadrado en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante.

Una de las víctimas es una mujer que falleció en el mar, en Sagunto (Valencia), durante el fin de semana, según confirmó el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. No han trascendido su edad ni las circunstancias exactas de su muerte. A ella se suma otra mujer fallecida en Barcelona.

Los otros dos fallecidos en la Comunitat son una mujer de 79 años, ahogada, y un hombre que sufrió un infarto. En Oliva, los servicios de emergencia hallaron el cadáver de una mujer con movilidad reducida en el bajo de su casa, donde vivía sola, tras el aviso de su sobrina. La Delegación del Gobierno confirmó además la muerte de un hombre de 64 años por un infarto en un cámping. Se investiga el fallecimiento de otra mujer en el municipio. En Málaga, investigan la muerte de un hombre al caerle una roca sobre su coche, que podría haber sido por un desprendimiento por la dana.

Desde primera hora, la Generalitat mantuvo confinados 145 municipios, con unos 800.000 vecinos. A media tarde, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, anunció el fin de la medida salvo en ocho localidades: Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar, en Valencia, y Xàbia, Pego y Els Poblets, en Alicante, donde se mantiene para facilitar rescates y achiques.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, cifró en más de 450 las personas rescatadas: 226 por la Guardia Civil, más de 200 por la UME y 25 por la Policía Nacional. Hasta una quincena de helicópteros trabajó sobre Oliva, donde casi 400 personas han sido realojadas en un polideportivo. Emergencias contabilizó 1.572 incidencias desde el sábado, 1.083 de ellas en Valencia, con Oliva (664), Xàbia (139) y Gandia (100) a la cabeza.

La situación mejoró por la tarde. El agua baja en Oliva y en Gandia, donde no llueve desde hace horas, aunque su alcalde, José Manuel Prieto, advirtió de que “se necesitarán unos días” para volver a la normalidad.

Desde Oliva, Pérez Llorca pidió “mucha paciencia” y buena coordinación entre administraciones. Bernabé defendió que, a diferencia de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 233 muertos en la provincia de Valencia, esta vez hubo “anticipación” y avisos a la población. Pedro Sánchez trasladó su apoyo a Pérez Llorca y a la presidenta balear, Marga Prohens, y puso a su disposición los recursos del Estado.

La situación fue mejorando poco a poco en Oliva por la bajada del agua acumulada, mientras el centro polivalente sigue recibiendo “un goteo constante de gente que está siendo rescatada”, de acuerdo con fuentes consistoriales. Poco antes de las 21,00 la UME se retiraba de la zona.

Helicópteros, barcas y una tabla de pádel surf

Un dispositivo de helicópteros de la UME, la Guardia Civil, los consorcios provinciales, Salvamento Marítimo, la Generalitat y los bomberos forestales ha realizado “centenares” de rescates, sobre todo en la Safor y la Marina Alta. Entre ellos, el de dos niños que estaban en una caravana arrastrada por el agua. Un helicóptero de Salvamento Marítimo evacuó en Oliva a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro.

En Gandia, agentes de la Policía Nacional rescataron a Teresa, una anciana de 93 años atrapada en su casa de la zona de Venecia, donde el agua superaba el metro y medio. No tenían otro medio a mano y usaron una tabla de pádel surf.

La Guardia Civil movilizó a más de 820 agentes en la Comunitat Valenciana. A mediodía contabilizaba 95 rescates, 58 en Valencia y 37 en Alicante, y más de 2.000 personas evacuadas. Además, comprobaba si había gente atrapada en vehículos.

El Consorcio de Bomberos de Alicante realizó 65 intervenciones durante la noche y la madrugada, con salvamentos de personas en tejados y coches, y atendió casi 400 llamadas. Al amanecer culminó los rescates que no pudieron completarse por la imposibilidad de volar de noche, concentrados en Pego (31) y Xàbia (25). En Els Poblets, el desbordamiento del Girona dejó una situación “caótica”.

En Oliva, el oficial de guardia del Consorcio de Valencia, José Luis Baños, explicó que la peor parte se la llevó el barranco de la Gallinera, donde había dos cámpings. A media tarde, según indicó, no quedarían personas con riesgo vital por evacuar, aunque seguían numerosos vecinos incomunicados. El concejal Joan Mata detalló que se prioriza a quien tiene una emergencia. Cruz Roja, a petición de la Generalitat y en coordinación con los ayuntamientos, ha atendido a más de 400 personas en Valencia y Alicante. Solo en la provincia de Valencia asistió a más de 200 en los albergues, entre ellos 150 en Oliva y dos en Gandia.

Adiós al temporal con un último coletazo en Cataluña y Baleares

La dana Adam vivirá este martes el “último día del temporal”, según el portavoz de Aemet, Rubén del Campo. Estaba previsto que las lluvias intensas de la tarde en Cataluña continuaran durante la madrugada, con chubascos aún en el norte catalán y en Menorca, y también podrían alargarse en Baleares. Protección Civil no descarta elevar a rojo la alerta y enviar un Es-Alert que recomiende suspender la movilidad. En Canarias aumentará la inestabilidad, con lluvia en las islas occidentales. Después llegará una semana más estable.

El Ejido cifra en más de cinco millones los daños en sus invernaderos

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) estima en más de cinco millones de euros la primera valoración de daños, tras los 70 litros por metro cuadrado caídos el sábado en dos horas. Unas 100 hectáreas de invernaderos resultaron afectadas por escorrentías, lodo, derrumbes de muros y colapsos estructurales. De esa cifra, 4,34 millones corresponden a suelo rústico y 3,9 a explotaciones agrícolas. En Arcos de la Frontera (Cádiz), una tromba provocó una veintena de avisos por calles anegadas y muros caídos, sin heridos.

Baleares, en alerta roja: récord de lluvia en Ibiza y 13 vuelos desviados

Ibiza registró su récord de precipitaciones y se reactivó el aviso rojo por lluvias torrenciales, con la UME desplegada en las tareas de achique. Las lluvias más intensas se desplazaron después a Mallorca y las principales incidencias afectaron al tráfico aéreo. Según Aena, hasta las 18,00 horas se habían desviado 13 vuelos y cancelado otros 12, la mayoría en Son Sant Joan. Los bomberos del Consell de Ibiza atendieron 24 avisos por inundaciones y filtraciones en viviendas de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep.