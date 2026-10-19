Vídeo | La UME se despliega en Valencia y Alicante ante la DANA Adam: ríos desbordados, rescates urgentes y 103.000 alumnos sin clase

Efectivos del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Bétera se han desplegado de urgencia a primera hora de este lunes para sumarse a los operativos de rescate en las zonas más castigadas por la DANA Adam, principalmente en Oliva (Valencia) y Pego (Alicante). El temporal ha descargado precipitaciones torrenciales durante la madrugada con registros que han superado los 550 l/m², situando el peligro en niveles extraordinarios en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de las 07:00 horas, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha confirmado que las crecidas han provocado ya el desbordamiento de los ríos Girona y Vernisa, manteniendo en alerta a otros cauces y barrancos de la zona. Las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que durante la noche auxiliaron a vecinos en Piles, Miramar y áreas urbanas y diseminadas de Oliva, han reforzado las evacuaciones con la salida del sol mediante helicópteros de la Generalitat y grupos especializados de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ante la gravedad del escenario, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha alertado de que el agua impide el acceso terrestre a varios puntos críticos donde todavía hay "muchas personas esperando ser rescatadas". Por ello, ha instado a la población a permanecer en las plantas altas de las viviendas y no utilizar el vehículo bajo ningún concepto. En el mismo sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a través de sus redes sociales "mucha precaución" y el seguimiento estricto de las directrices del 112 mientras prosiguen las labores en enclaves aislados.

El impacto del temporal ha paralizado además la actividad lectiva en decenas de municipios, dejando a 103.000 alumnos sin clase. En la provincia de Valencia, el cierre afecta a 80.913 estudiantes de localidades como Gandia, Alzira, Sueca, Cullera, Algemesí, Carcaixent o barrios en áreas inundables de la capital. En Alicante, la suspensión alcanza a 21.868 escolares en municipios de la Marina como Dénia, Xàbia, Calpe, Altea, El Verger o la propia localidad de Pego.