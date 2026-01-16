El CIS no recoge el batacazo del PSOE en Extremadura, aunque se ajusta su ventaja sobre el PP a 8,7 puntos

El CIS ha realizado el barómetro mensual con las preguntas habituales sobre intención de voto, valoración de ministros y de líderes políticos, y otras cuestiones de actualidad como la situación de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro o la invasión de Rusia a Ucrania.

En cuanto a la estimación de voto en el mes de enero, el PSOE lograría el 31,7% de votos, el PP se quedaría en el 23%, VOX en el 17,7%, SUMAR en el 7,2% y Podemos en el 3,5%.

Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,13; seguido de Yolanda Díaz que logra un 3,94; Alberto Núñez Feijóo con una nota de 3,54; y Santiago Abascal con un 2,74.

Pedro Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 38,7% de los encuestados que dan su opinión, sacando 22,2 puntos de ventaja a Santiago Abascal que lo es para el 16,5% y se sitúa en segunda posición por delante del líder del PP. Alberto Núñez Feijóo es el preferido para el 15,4%, Gabriel Rufián para el 6,7%, Isabel Díaz Ayuso para el 6,1% y Yolanda Díaz para el 4,9%.

Es la primera encuesta desde las elecciones autonómicas de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una derrota histórica, y las entrevistas se realizaron en pleno debate sobre la financiación autonómica pactada con Esquerra.

Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado 'Alvise' Pérez, vuelve al 1,8% después de que el mes anterior marcara récord con el 2,4%.

El año arranca con la preocupación por la vivienda en máximos históricos

El año 2026 ha arrancado con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según se desprende del Barómetro de Opinión de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que vuelve a situarse como principal problema nacional, esta vez con un 42,6% de menciones. En la lista de problemas personales, la vivienda aparece en la segunda plaza a tan sólo dos puntos de la crisis económica.

En segunda posición repiten los problemas económicos en general (21,2%), seguidos del Gobierno y los partidos políticos, que en tan sólo un mes pasan del séptimo al tercer puesto y se quedan con un 16,6% de alusiones en los cuestionarios.

La mayoría cree que Trump no ha actuado correctamente en Venezuela y ha puesto en peligro la paz mundial

La mitad de los españoles considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha actuado correctamente con su intervención militar en Venezuela del pasado 3 de enero, y la mayoría cree que con su actuación no sólo vulneró el derecho internacional sino que, además, puso en peligro la paz mundial.

Así se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de enero, que se realizó del día 5 al 10 de este mes, los días posteriores a esa intervención estadounidense en el país americano, que conllevó la detención de su presidente, Nicolás Maduro.

En concreto, el estudio, recogido por Europa Press, revela que el 50,3% de los encuestados opina que Trump no ha actuado correctamente al atacar militarmente el país caribeño, frente al 13,6% que lo elogia y un 28,6% que defiende que en parte actuó bien y en parte mal.

Pero en lo que mayoritariamente coinciden los españoles es que el jefe de Estado estadounidense ha puesto realmente en peligro la paz mundial entrando en Venezuela. Así lo sostiene el 61,5% de las menciones, frente al 32,1% que revelan lo contrario.

Además, un alto porcentaje de los interpelados, en concreto un 71,8% de los españoles, coincide en que con esta intervención militar y la posterior detención de Maduro, Trump ha vulnerado la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

Casio la mitad cuestiona la reacción inicial de la UE

El Barómetro también pedía a los encuestados pronunciarse sobre la reacción inicial de la Unión Europea ante la actuación estadounidense en Venezuela, y el 48,9% de ellos piensa que fue mala o muy mala, mientras que sólo el 28,8% opina que fue buena o muy buena.

El grueso de los españoles (62,9%) asegura haber recibido bastante o mucha información sobre la noticia de la intervención de la Administración Trump en Venezuela, frente al 32,8% que asegura que ha tenido poca o casi ninguna información.

En todo caso, el 48,5% sintió preocupación por lo ocurrido, el 17,2% y el 17,1, miedo confusión, respectivamente, mientras que sólo un 21,3% recibió la noticia con alegría, un 7,2% con indiferencia y un 6,7% con tranquilidad.