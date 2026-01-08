Ucrania cree que la caída de Maduro será "un duro golpe" para la economía rusa

Los servicios de inteligencia de Ucrania creen que el arresto del presidente Nicolás Maduro tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela supondrá "un duro golpe" para la economía de Rusia, un aliado estratégico del anteior ejecutivo chavista.

"Moscú corre el riesgo de perder no solo activos, también la capacidad de influir en el mercado petrolero mundial", ha apuntado la inteligencia ucraniana, antes de señalar que el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia países como Rusia que ha impuesto Washington privará a Rusia de "uno de sus pocos puntos de apoyo energético" fuera de su entorno geográfico.

Además, a la vista de que Trump controlará ahora, aproximadamente, la mitad de las reservas de petróleo mundiales, podrá mantener el precio del crudo ruso en torno a los 50 dólares por barril, en Ucrania calculan que se trata de cifras "críticas" para el presupuesto ruso.

En paralelo, descarta que Venezuela sea capaz ahora de pagar las cantidades que adeuda al Kremlin en cuestión de préstamos, que ascienden ya a 3.500 millones de dólares. "La devolución de estos fondos es cada vez más improbable", añade, para profundizar en la difícil situación económica que podría enfrentar Moscú.