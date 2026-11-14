Cuando solo el CIS no ve venir la victoria de la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancaba este viernes la campaña con un mitin celebrado en Sevilla y en compañía de su mujer Begoña Gómez. Allí pronosticaba ante los suyos una “remontada épica” de cara al próximo 29 de noviembre. Dos palabras con las que también él evidenciaba así sus propias dudas sobre el resultado arrojado horas antes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El último barómetro preelectoral de Tezanos da una rotunda victoria al PSOE por encima de un PP, que estaría lejos de sumar la mayoría absoluta con Vox. Un escenario que solo el CIS esboza, lo que le sitúa en un auténtico abismo demoscópico respecto a las demás empresas privadas que colocan a la derecha al filo u obteniendo la mayoría absoluta.

Pedro Sánchez con su mujer Begoña Gómez en el mitin de Sevilla de arranque de campaña. | Europa Press

Si el “cocinado” de la consulta realizada por el CIS fuera tan singular, pero creíble, ¿por qué el presidente Sánchez invoca a una movilización masiva y hace referencia a una recuperación heroica de su partido? Si hablamos de cocina, ya se sabe que, a buen producto, poco aderezo.

DatosRTVE apunta a que PP y Vox sumarían 194 escaños de media y consiguen la mayoría absoluta en el 93% de las simulaciones

Frente a todos

La macroencuesta realizada por el CIS abarca una muestra de 45.074 entrevistas que, para más sorpresa, se realizaron hasta dos días después de la tragedia ferroviaria en Urda. Su resultado sitúa al PSOE como vencedor con casi 8 puntos sobre el PP. Una paradoja si se atiende al consenso unánime del sector demoscópico privado —representado por empresas como Sigma Dos, GAD3, Sociométrica y el modelo probabilístico de DatosRTVE— que proyecta un escrutinio diametralmente opuesto: el triunfo del PP que, de la mano de Vox, rozaría o alcanzaría con holgura la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Estimación preelectoral del CIS para el 29-N. | La Región

El Parlamento estará dominado por el bloque conservador, según Sigma Dos. En su encuesta para El Mundo (9 de noviembre) tiene en cuenta 4.172 entrevistas y sitúa al PP en primera posición con el 31,0% de los votos y alcanzando entre 131 y 137 escaños, aventajando en casi 6 puntos a un PSOE que cae al 25,2% y 101–106 escaños. Vox obtendría el 19,4% (62–70 escaños) y el Frente Amplio sumaría un 6,5% (9–11 actas). La suma de populares y Vox oscilaría entre 193 y 207 diputados. Por su parte, GAD3 para ABC (10 de noviembre) asigna 136 escaños al PP, 103 al PSOE y 63 a Vox, lo que eleva el bloque de la derecha hasta los 199 parlamentarios. Y Sociométrica para El Español (9 de noviembre) otorga 136 actas a la alianza PP-UPN, 66 a Vox, 108 al PSOE y 5 al Frente Amplio, consolidando 202 diputados para la derecha. Su análisis de transferencias evidencia que el PP capta a 600.000 antiguos votantes socialistas y moviliza a 1,1 millones de personas que se abstuvieron en 2023.

Incluso si se analizan los datos que maneja RTVE, la corporación pública, el escenario es bien distinto al trazado por Tezanos. DatosRTVE —recopila una media ponderada de 24 encuestas de 17 casas y proyecta la distribución territorial a través de 20.000 simulaciones— apunta a que PP y Vox sumarían 194 escaños de media y alcanzarían la mayoría absoluta en el 93% de las simulaciones. En un drástico contraste con el optimismo del CIS, el modelo calcula que la probabilidad matemática de que Pedro Sánchez consiga revalidar una investidura con la coalición de 2023 se reduce a un 4%.

Efecto Rashomon

Esta especie de efecto Rashomon por el que un mismo electorado habría declarado una intención de voto tan dispar alimenta nuevas dudas sobre el instituto y su sesgo ideológico. El propio José Félix Tezanos, su presidente, ha hecho declaraciones en sede parlamentaria que contrastan con la defensa de su método: llegó a calificarlo como “un modelo de medición muy relativo”, advirtió contra el “fetichismo sobre las encuestas” por sus amplios márgenes de error y sentenció que “lo sorprendente a veces es acertar”.

Dejando a un lado los fetichismos de cada uno, quedan por delante dos semanas de campaña electoral y, como demuestra O Carrabouxo en su viñeta, no hay nada más serio que el humor para transitarlas: «—Sabes quen vai gañar segundo o CIS? —Pon “de Tezanos”? —Pon! —Entón non mo digas: o Sánchez!».